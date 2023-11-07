Раскрыт правильный способ выбрать пуховик
Российская стилистка и дизайнер Юлия Логвинова раскрыла правильный способ выбрать пуховик. Ее комментарий публикует «Московский комсомолец».
При выборе данного зимнего предмета гардероба, отметила эксперт, необходимо обращать внимание на следующие детали: изделие должно быть легким, из натуральных материалов, иметь минимум декора и простую горизонтальную строчку, которая также может отсутствовать.
В то же время специалистка указала, что актуальными окажутся данные куртки длины миди свободного кроя и пуховики-коконы. При этом скорректировать фигуру помогут вещи темных оттенков.
«Но не стоит ограничиваться только черным цветом — зимой его и так слишком много повсюду. Гораздо интереснее будут смотреться темно-синий, фиолетовый, бордовый, шоколадный», — добавила собеседница издания.