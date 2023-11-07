7 лайфхаков здорового питания

Здоровое питание — важная составляющая нашей жизни. Однако, чтобы перевести свой рацион на рельсы правильного питания, нужны не только сила воли и организованность, но и деньги. ПП-продукты, даже такие простые, как индейка и овощи, стоят дорого, и если покупать их регулярно, бюджет на питание вырастет в 1,5–2 раза.

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Впрочем, высокие цены — не приговор. «Вечерняя Москва» собрала несколько лайфхаков, которые помогут оптимизировать расходы на полезные продукты и не отказывать себе в здоровом питании.

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Составляйте меню на неделю

Планирование — один из самых важных навыков современного человека. В том числе он касается нашего питания. Ежедневно мы тратим время на обдумывание рациона, зачастую отдавая предпочтение быстрым перекусам или самым доступным блюдам.

К сожалению, такие варианты редко бывают действительно полезны для нашего организма. Сбалансированное меню особенно требует планирования. Четкий план питания экономит время, деньги и позволяет избавиться от вредных позиций в вашем рационе. Например, из него могут исчезнуть полуфабрикаты, некачественные продукты и мучное. Для удобства в составлении такого плана можете использоваться как бумажные блокноты и стикеры, так и мобильные приложения.

Изучайте ассортимент всех доступных магазинов

Одно из главных правил, которое поможет вам как в составлении меню, так и в грамотной закупке ингредиентов, — знание ассортимента. Сначала вам придется потратить время на изучение продуктов в близлежащих магазинах, зато потом вы точно будете в курсе, где лучше брать рыбу, где — свежие овощи, а где — качественное и при этом более дешевое мясо. Изучите, какие есть рынки и как на них попасть. Иногда даже фермерские продукты удается достать по оптимальной цене.

Делайте оптовые закупки

Если у вас есть хотя бы примерный план питания на несколько недель или даже больше, воспользуйтесь оптовыми магазинами. Оптовая закупка — актуальный инструмент не только для бизнеса, но и для личных нужд. Таким образом вы сможете сэкономить, например, на долгохранящихся товарах и бытовой химии. Разовые приобретения обойдутся дороже, и они не всегда могут быть продуманы. А с оптом вы сможете точно рассчитать, что необходимо для вашего здорового питания.

Покупайте сезонные товары

Конечно, и зимой может хотеться клубники, но для повседневного питания лучше все же покупать сезонные овощи и ягоды. Так вы сможете всегда насыщать организм свежими полезными веществами и не переплачивать за такие витамины. К тому же для каждых сезонных товаров можно найти множество вариаций блюд. Так, тыква и яблоки осенью не наскучат, если придерживаться разнообразия в готовке.

Избегайте «подготовленных» товаров

О вреде полуфабрикатов осведомлен, пожалуй, каждый. Но «в темную зону» попадают и так называемые подготовленные продукты. Это могут быть потрошеная рыба, маринованная индейка, натертый сыр или нарезанные фрукты. К сожалению, мы не можем точно знать, как именно подготавливали к использованию такие товары. Это могло происходить как в антисанитарных условиях, так и с использованием вредных масел. Поэтому отдавайте предпочтение цельным продуктам. Тем более что стоят они гораздо дешевле.

Следите за акциями

Даже если вы прилежно выполняете все предшествующие пункты, вам все равно может показаться, что с экономией не получается. В этом случае обратитесь к универсальному инструменту — скидкам. В самых разных сетевых магазинах ежедневно проводятся акции, благодаря которым вы можете приобрести качественные товары по хорошей цене. А чтобы быстрее находить именно необходимые продукты, которые можно отыскать неподалеку от вашего дома, воспользуйтесь сайтами и приложениями близлежащих магазинов.

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