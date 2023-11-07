Какие 7 вещей никогда не наденет Кейт Миддлтон

Где бы ни появилась Кейт Миддлтон, выглядит она всегда роскошно, будь это пиджак из масс-маркета или платье известного мирового бренда. Гардероб ее разнообразен, однако принцесса Уэльская предпочитает избегать сюрпризов и с образами экспериментирует крайне редко. Какие вещи никогда не наденет любимая невестка Карла III, рассказала фешн-эксперт Эрин Фитцпатрик.

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В первую очередь, говорит Эрин, в шкафу Кейт нет места кожаным вещам, дизайнерским ремням с большими логотипами — им Миддлтон предпочитает сдержанные ремни с простой отделкой, а также сумкам «Биркин». Кроме того, супруга принца Уильяма вряд ли когда-то выйдет в свет в платьях с открытой спиной, комбинезонах, в одежде с бахромой, которую любят и активно интегрируют в свои образы другие королевские особы, и сапогах выше колена. «Они просто не для нее — и это совершенно нормально», — добавила модный эксперт.