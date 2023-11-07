Врач раскрыла главные причины набора веса на выходных

По словам врача, такая проблема может возникнуть из-за пищи с высоким содержанием натрия, что приводит к задержке жидкости в организме и вздутию живота. Кроме того, Грассо обратила внимание, что во время отдыха многие люди предпочитают переходить на рацион, состоящий из углеводов.