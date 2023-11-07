Какой блонд 2024 подойдет именно вам

Идеи для блондинок, эксперименты для брюнеток.

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Говорят, что время блондинок — это лето. Большое заблуждение. Осенью и зимой покраситься в блонд более актуально. Ведь новые модные оттенки сопособны придать коже эффект загара, румянец и омолодить на 10 лет.

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Трофейный блонд

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С одной стороны можно подумать, что это окрашвиание а-ля Барби, но здесь есть нюансы. На русом фоне стилист распределяет сливочные и золотистые пряди. Эти нюансы придают волосам объем, делают кожу теплее, что визуально омолаживает. Трофейным блонд стали называть, потому что он фаворит среди звезд на красных дорожках. С таким оттенком уже выходили на знаковые меропрития Блейк Лайвли, Рози Хантингтон-Уайтли.

Прелесть окрашивания в том, что оно хорошо смотрится и с сильно отросшими корнями.

Бэмби

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Напоминает шерстку олененка из одноименного мультфильма. Эффект создает светло-коричневая положка и цветовые нюансы — смесь медовых, медных, бежевых или бежево-золотистых прядей. Само мелирование выпоняется в технике балаяж, но без фольги. Стилист берет крупные, а не мелкие пряди, и добивается плавного перехода. Поэтому фольга в процессе лишняя. Оттенок сразу придает румянец, делает кожу теплее, разглаживает морщинки. Сам цвет добавляет волосам объем и природный блеск. Такое окрашивание уже примерили Рита Ора, Дженнифер Лопес и другие звезды.

Льняной блонд

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Такой же легкий, как льняная ткань, повторяет заломы на ней. Для этого в окрашивании используются темные и светлые оттнки. А качестве фона светло-коричневый, серовато-коричневый с распределением поверх холодных и теплых бликов — кремовых, золотистых, пудрово-бежевых. Выполняется окрашивание в технике омбре, баляж, babylights.

Как ухаживать за модными блондами

Поскольку в процессе происходит осветление волос, после их нужно реанимировать. Поэтому используйте в уходе восстанавливающие и увлажняюшие средства — шампуни кондиционеры, маски, обязательно термо-защитный спрей перед сушкой феном. Так цвет будет медленне вымываться.

Если проявятся некрасивые желтоватые или рыжие пигменты, используйте фиолетовый кондиционер. Лучше всего именно бальзам, потому что фиолетовый шампунь щелочной, он сильно сушит волосы. А это может привести к выпадению.