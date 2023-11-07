Стилисты назвали самые бесполезные вещи в гардеробе

Речь идет о модных платьях-свитерах. Специалисты объяснили, что такие предметы гардероба обычно изготавливаются из трикотажа, который со временем теряет форму. Кроме того, на нем часто образовываются катышки.

Вдобавок в списке оказались модные дизайнерские сумки, вязаные свитеры яркой цветовой гаммы и вечерние платья, которые можно надеть всего лишь один раз, а также белые футболки. В последнем случае эксперты отметили, что данные вещи действительно являются базовыми при составлении образа, но в то же время непрактичны, поскольку с них трудно вывести пятна и другие загрязнения.