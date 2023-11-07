Как «тихая роскошь» превратилась из тренда в образ жизни

Самое заметное модное веяние 2023 года теперь главенствует не только на подиуме.

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Главным понятием уходящего года стала так называемая «quiet luxury», или тихая, сдержанная роскошь. У этого тренда множество альтернативных имен, самое популярное из которых «old money» («старые деньги»).

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Ярче всего он проявил себя в фэшн-индустрии. Кашемировый свитер с горлом, кардиган серого оттенка, кожаная сумка из винтажной коллекции — все эти вещи могут стоить целое состояние, но выглядят они при этом скромно, почти не привлекая к себе внимания.

В этом и есть основной смысл «тихой роскоши» — это своего рода внутренняя шутка для вас и тех, кто ее понимает.

Не отстает и косметический бизнес. Внезапно роскошные средства личной гигиены стали не просто востребованы, но и очень прибыльны. Казалось бы, кому нужны мыло для рук за десять тысяч рублей или зубная паста за пять? Однако нужны, и даже очень многим. Эти скрытые символы статуса спрятаны в ванной, их никто никогда не увидит — и как раз это является одним из элементов их привлекательности.

Роскошь — это необходимость, которая начинается там, где заканчивается необходимость. - Коко Шанель, модельер.

Сегодня «quiet luxury» уже больше, чем просто модный тренд. Это образ жизни. Вспомните сестер Олсен, прогуливающихся по Нью-Йорку со стаканчиками кофе в элегантных пальто их собственного бренда. Или судебные заседания Гвинет Пэлтроу по делу о столкновении актрисы и мужчины на лыжном курорте. На каждое из слушаний Пэлтроу приходила в вещах, которые привлекали чуть ли не больше внимания, чем сам процесс. Кстати, суд она тоже выиграла: актрисе присудили один миллион долларов компенсации.

«Тихая роскошь» — это про сдержанность, высокое качество и игру «вдолгую». Наглядный пример — дом приверженцев данной эстетики. Внутри него вы не найдете кричащих тонов и синтетики, зато точно обнаружите пушистые полотенца, множество уютных кашемировых пледов и камин. А еще — антиквариат, старые, но все еще красивые медные кастрюли, проигрыватель и даже блокнот Smythson, лежащий на журнальном столике из настоящего дерева.