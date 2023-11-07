Дизайнеры назвали must have сезона 2024

Включите эти вещи в свой гардероб, чтобы быть «на стиле».

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Эти вещи уже демонстрировали стрит-стайл блогеры еще во время прошедших Неделей моды. Дизайнеры восхвалют эти новые-старые тренды и надеются, что не только инфлюенсеры им последуют.

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Зачем нужны серебряные брюки, длинная рубашка в пол, и как составить комплект в стиле «тихой роскоши» — в обзоре модных трендов этой зимы.

Длинное черное пальто

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Вариант, как у Нео из матрицы только с теплым подкладом, классическое шерстяное, дутое пальто — инвестиция сезона. Черные пальто в пол в разных вариациях были замечены на показах The Row, Victoria Becham, Givenchy. Не стоит бояться, что черный вгонит вас в тоску. Наоброт — это символ «тихой роскоши», особенно, если комбинировать пальто с высокими сапогами и кожаной юбкой-карандаш. Если же ваша душа просит красок, добавьте к пальто яркие аксессуары — шарф, перчатки, шапку.

Белая рубашка

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Белой рубашкой, вроде, нельзя никого удивить. Она давно стала основой капсульного гардероба. Правда, в этом сезоне дизайнеры требуют перемен. В моде широкие мальчишеские рубашки, платья-рубашки в пол, нашлось место и приталенным силуэтам. Последнюю модель вы можете сочетать с кожаной юбкой или широкими брюками от бедра с высокой талией.

Брючный костюм

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Тренд родом из 80-х не оставляет умы дизайнеров. Подливают масла в огонь и блогеры, демонстрируя очередной комплект в стиле «тихая роскошь». Учимся одеваться просто и вылядеть дорого. Самый важный элемент тихой роскоши — костюм. В фаворитах костюм-тройка или вариант — жилет плюс брюки. Среди оттенков правит бал не только черный, синий, но и серый во всех вариациях, а также голубой, белый, бежевый. Особым шиком считается создать образ с жакетом, похожим на пиджак с мужского плеча. Такой оверсайз подходит ко всему. Подобный прием поможет сделать ваш лук менее формальным.

Зимние цветы

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Кто сказал, что платья, блузки и юбки с цветами можно носить только летом? Немного хиппи-шика в образ можно добавить и змиой. Erdem, McQueen и Balenciaga показали нам готические образы. Фасоны платьев с рукавами-воланами, темный фон и приглушенные цветы превращали наряды в одновременно бунтарские и вечерние. Богемные образы тоже приветствуются, их можно было увидеть на покзах Chanel, Jil Sander и Louis Vuitton. Возьмите и вы прием на заметку. Наденьте платье свободного кроя с яркими цветами, подчеркните поясом талию, накиньте поверх кардиган, плюс ковбойские сапоги. Вот вы уже девушка в стиле бохо.

Песочные часы

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Черпайте вдохновение в гламуре старой школы Голливуда, в этом сезоне посмотрите на образы Софи Лорен 40-х и героинь Хичкока. Ведь в моде снова силуэт «песочные часы». Тем, кого природа обделила пышными формами, как у Моники Беллучи, стилист Кейт Халфленни советует выбирать пиджаки с широкими подплечниками и баской. Добавлять в классические образы можно корсетные пояса. Они хорошо сочетаются и со свитерами, и с блузками, и с платьями, и с жакетами. И делают фигуру приближенной к идеальному силуэту.

Металлик

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