Врач объяснила, чем заканчивается голодание ради похудения

И это ещё самое лёгкое, чем организм отблагодарит за то, что вы не давали ему есть.

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Тем не менее разные виды голодания — интервальное, периодическое, разгрузочные дни, дни «на воде» и прочие — всё ещё пользуются популярностью.

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«Секрет фирмы» узнал у врача-эндокринолога клиники «Ниармедик» на Полежаевской Анастасии Ивановой, есть ли польза от таких диет и что во время них происходит в организме.

Как работают диеты, основанные на голодании

Специалист не отрицает, что любой из вариантов ограничительных диет будет работать — будь то урезание по времени или по калорийности. И если искать в этом плюсы, то этот — единственный.

Почему не есть опасно

Отрицательных качеств у любого вида голодания куда больше, чем пользы.

Пока человек не ест, нарушается естественная регуляция голода и насыщения. В будущем это может привести к расстройствам пищевого поведения и компульсивным перееданиям, а соответственно, и к набору веса. Также притупляется чувство насыщения, а значит, человек начнёт есть больше. В «голодный период» организм получает меньше нутриентов (белков, жиров и углеводов) — основных источников энергии и строительного материала для клеток организма. Взамен, чтобы обеспечить функционирование органов, используются запасы: в первую очередь белковые (мышцы), а также жировые. Из-за ограничений в питании ворганизм поступает меньше витаминов, микро- и макроэлементов, основной источник которых — как раз еда. Это уже чревато авитаминозом и обострением хронических заболеваний.

Анастасия Иванова, врач-эндокринолог клиники «Ниармедик» на Полежаевской: Любая ограничительная диета — это стресс для организма, именно поэтому сразу после отхождения от такого питания вес будет возвращаться.

пищевые привычки остались теми же — они и приводили к избытку массы тела.

после ограничений организм начнёт запасать питательные вещества — это обусловлено эволюционными особенностями реагирования на стресс. Иванова рассказала, что в диетологии это называется эффект «йо-йо»: голодание — срыв — набор массы тела в большем количестве, и так по кругу. А потому что: