Как сэкономить на распродаже 11 ноября

На распродаже 11 ноября нужно смотреть на полки снизу, товары там всегда дешевле. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на основателя "Академии бизнеса и стратегического маркетинга" Юлию Корчагину-Озджан.

© ru.123rf.com

Всемирный день шопинга традиционно проходит 11 ноября. В это время продукты, обувь, одежду, бытовую технику продают со скидкой, особенно большую скидку делают на электронику, в ряде случаев она может достигать 70–80% от стоимости товара.

Видео дня

Обычно именно 11 ноября, в первый день распродажи, самые выгодные предложения. Как указано в тексте, в этом году в РФ в акциях участвуют не все магазины, но многие.

Россиянам советуют брать буклеты разных магазинов и сравнивать скидки. Часто то, что отражается на этикетках, не совсем правда, поэтому их и чеки нужно перепроверять.

Также необходимо составить список того, в чем нужно ограничиться, уточнили в СМИ.

Помимо этого, некоторые магазины дают скидку только обладателям карты определенного банка. В некоторых случаях скидки в рамках акции могут предоставить магазины, которые продают медицинское оборудование и специальные приборы.

Между тем стоит помнить, что продавцы научились выдавать за скидки обычные цены на товар, предупредил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Они намеренно увеличивают цену, перечеркивают ее и рядом пишут якобы скидочную стоимость, которая является обычной ценой, объяснил он.

Корчагина-Озджан посоветовала выбирать продукты с минимальным количеством ингредиентов, потому что чем их больше, тем больше возможностей у продавца для обмана покупателя.

Гусятников также уточнил, что товары, купленные на распродаже, точно так же подлежат обмену и возврату, как и все остальные.

Офлайн-покупки можно вернуть в течение 14 дней, онлайн – семи дней.

Помимо этого, пенсионерам теперь будет легче защитить свои права, заявил вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. Так, с 8 ноября можно будет получить бесплатную юридическую консультацию, воспользоваться услугой смогут граждане старше 55 лет.

Между тем психолог Оксана Зиневич считает, что подборка нужных товаров не только упорядочивает покупки, но и помогает сэкономить деньги. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Она отмечает, что большинство покупок в распродажу совершаются импульсивно. По ее мнению, это нормально, потому что сложно удержаться, когда вокруг много соблазнов.

"Если составить вовремя список и определить бюджет, можно не забыть про действительно важные покупки и вовремя остановиться, не потратив лишнего", – сказала эксперт.

Уточняется, что редко импульсивная покупка смартфона оказывается удачной. Если же выбрать интересующие модели заранее, можно изучить отзывы, узнать их слабые места, мнения профессионалов о них и конкурентах.

На сайте добавили, что рост цены перед распродажей является частой схемой у продавцов, но чтобы не переплачивать, выяснять цену на приглянувшийся товар нужно заранее. В частности, в некоторых маркетплейсах в карточке товара можно посмотреть изменение цены за определенный период.

Чтобы не столкнуться со скидочным обманом, стоит идти в сетевые магазины, заявил доктор экономических наук, профессор кафедры макроэкономической политики и стратегического управления Расул Мусаев.

По его словам, крупные сети не замечены в подобных махинациях. Эксперт посоветовал заранее ознакомиться с правилами магазина на акцию. Например, не каждый магазин будет одновременно делать скидку в честь "Черной пятницы" и по бонусной карте.

Также рекомендуется заранее выяснить не только про скидку, но и про частичный возврат средств.

"Если вы угадаете с ассортиментом, сетевым торговым центром и банком, то получите двойную выгоду от акции", – подчеркнул собеседник издания.

Чтобы не потратить деньги зря, психолог Зиневич рекомендует проверить корзину перед тем, как идти на кассу. В частности, она не советует брать вещи "на перспективу".

При этом пиар-директор Ассоциации компаний интернет торговли Наталья Галкина считает, что продавцы перестали повышать цены перед "Черной пятницей", передает радио КП. Она поделилась, что возможности Сети позволяют сравнить цены, при этом у продавцов большая конкуренция. Поэтому в итоге магазины ставят честные скидки.

Галкина подчеркнула, что производители изначально закладывают возможность снижения цен на товары. По ее данным, максимальные скидки бывают в магазинах одежды и обуви, даже на товары параллельного импорта.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский заявил, что одной из самых популярных уловок продавцов, которые заставляют покупать больше, является завышение первоначальной цены на товар. Когда покупатель понимает, что цена неадекватная, то продавец дает ему скидку или бонус. Такой трюк создает иллюзию выгоды и уменьшает сопротивление к покупке, объяснил специалист.