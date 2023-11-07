Эксперт назвала наиболее эффективные упражнения для идеальной талии

Доцент кафедры физической культуры ГУУ Татьяна Сиверкина назвала наиболее эффективные упражнения для идеальной талии. Ее слова приводит Life.ru.

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Специалист рассказала, что самыми действенными упражнениями являются скручивания. Она подчеркнула, что помимо тренировок необходимо также придерживаться сбалансированного здорового питания.

Сиверкина рассказала о нескольких вариациях скручиваний, которые помогут лучше проработать зону талии.

«Исходное положение — упор лежа на предплечьях, планка. Выполнять 20-30 скручиваний туловища вправо и влево, касаясь тазом пола», — пояснила она.

Еще одно эффективное упражнение, по словам специалиста, скручивания с махами.

«Исходное положение — стойка ноги врозь, руки за головой. Махом согнутой правой ногой потянуться к локтю левой руки», — отметила она.