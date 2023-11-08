Выбираем пуховик: плюсы и минусы синтетики и натурального наполнителя
Пуховики – неотъемлемая часть гардероба в холодное время года, для тепла и комфорта в самые лютые морозы.
При выборе пуховика обычно мы обращаем внимание на дизайн, качество строчки, но порой забываем о главном - про наполнитель. Ведь именно от него зависят тепло и комфорт.
Рассмотрим разные виды наполнителей и их плюсы и минусы.
Натуральные наполнители
Пух – очень теплый и легкий материал. Он хорошо удерживает тепло и обеспечивает отличную теплоизоляцию. Пух долговечен и сохраняет свои свойства в течение долгого времени. Он мягкий и комфортный в ношении.
Однако пух дороже по сравнению с синтетическими аналогами. Ношение пуховика с натуральным пухом не рекомендуется в сырых условиях, так как пух вымокнет и сваляется. К тому же, подобный наполнитель не подходит для аллергиков.
Перо дешевле пуха, но при этом сохраняет часть его изолирующих характеристик, помогает придать объем пуховику.
Однако есть и минусы. Жесткость пера может привести к проникновению острых частей через материал пуховика. Торчащие перья не добавят эстетики наряду. Также перо имеет меньшие изоляционные свойства по сравнению с чистым пухом.
Теперь о некоторых менее распространенных видах наполнителей для пуховиков.
Капок – это натуральный наполнитель, получаемый из волокон семян сейбы или хлопкового дерева. Он легкий и водоотталкивающий, что делает его хорошим выбором для пуховиков во влажных условиях.
Шерсть альпаки обладает отличными теплоизоляционными свойствами и мягкостью. Правда, стоить такой пуховик будет недешево.
Некоторые производители используют собачий пух, например, от собак породы хаски. Этот вид пуха более доступен по цене.
Синтетические наполнители
Тинсулейт – самый распространенный из синтетиков. Он гипоаллергенен и подходит для аллергиков. Хорошо удерживает тепло и обеспечивает отличную изоляцию. Не теряет свои свойства при влажных условиях. Тинсулейт значительно дешевле натуральных наполнителей.
Казалось бы, у него нет минусов. Но это не так. Обычно тинсулейт менее легкий и объемный по сравнению с пухом и не так долговечен.
Кроме тинсулейта, существует множество других синтетических утеплителей, таких как PrimaLoft, Climashield и других. Они разработаны для имитации свойств естественных наполнителей, но с дополнительными преимуществами, например – устойчивостью к влаге.
Напоследок – о модной отделке. Обратите внимание на ткань шерпа, которая имитирует внешний вид и текстуру барашковой шерсти, что придает изделию уютный внешний вид и теплоту. Подкладка из ткани шерпа или отделка из нее сейчас в большой моде, и стоит остановить выбор на таком пуховике.
Подытожим
Если важны максимальная теплоизоляция и комфорт, пух будет отличным выбором. Однако если вы аллергик или живете во влажном климате, синтетические наполнители окажутся куда более подходящим вариантом. Натуральные наполнители идеальны для сухих и холодных зим, тогда как синтетические наполнители могут лучше справляться с влажностью.
Помните, что качество и морозостойкость пуховика также зависит от других факторов: плотности наполнения, качества внешнего материала.