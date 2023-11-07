Дерматолог: гели для душа высушивают и обезвоживают кожу

По словам специалистки, обычному городскому жителю, который встречается максимум с пылью в метро или грязью на дороге, нет смысла каждый день намывать себя с помощью гелей для душа, мыла, пенок и прочего. По факту хватит и простой воды, а все остальные приблуды только испортят кожу.

Можно ли каждый день мыться с гелем для душа

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Терапевт и дерматолог Ирина Баранова считает, что нет, если только жизнь и работа не связаны с таким количеством загрязнения, с каким простая вода не справится. Речь идёт о шахтёрах или рабочих на каком-то очень грязном производстве. В иных случаях о моющих средствах лучше забыть, особенно если говорить о детях, у которых очень нежная кожа.

Почему гель для душа вреден

По словам специалистки, кожу покрывает водно-липидная мантия, а гели для душа её смывают. Из-за этого:

нарушается микробиота кожи;

поверхностные липидные пласты;

кожный иммунитет;

появляется обезвоживание.

Это не только вредно с точки зрения здоровья — сухая кожа хуже выполняет свои защитные функции, но и с точки зрения красоты — могут появиться морщинки, шелушения и трещины.

Если простой водой грязь не отмывается и без какого-то мыла не сдюжить, то врач предложила подобрать щадящие средства с подходящим рН.

Печальные последствия интенсивного намывания особенно заметны становятся зимой, когда к мылу добавляется холод и сухой воздух из-за батарей. В итоге на коже появляются цыпки, или холодовый дерматит. Он очень неприятен, и у его есть несколько причин возникновения.

Внешние:

низкая влажность воздуха;

низкая температура.

Внутренние:

хронические аллергические заболевания кожи (атопический дерматит, аллергическая крапивница);

процессы старения кожи;

хронические заболевания сосудов (атеросклероз);

анемия;

хронические инфекционные заболевания (например, вирусные гепатиты);

так называемые системные заболевания (синдром Рейно).

Как защитить кожу зимой

Нужно тепло одеваться и закрывать кожу от ветра натуральными и приятными на ощупь тканями. Пользоваться кремом, причем регулярно и в течение дня. Только наносить его нужно минимум за час до выхода на улицу, чтобы он успел впитаться. Избегать очень горячей и холодной воды, такой экстрим не полезен для кожи.