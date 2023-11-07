Дерматолог: гели для душа высушивают и обезвоживают кожу

Дерматолог Баранова: гели для душа высушивают и обезвоживают кожу
По словам специалистки, обычному городскому жителю, который встречается максимум с пылью в метро или грязью на дороге, нет смысла каждый день намывать себя с помощью гелей для душа, мыла, пенок и прочего. По факту хватит и простой воды, а все остальные приблуды только испортят кожу.
Можно ли каждый день мыться с гелем для душа
Терапевт и дерматолог Ирина Баранова считает, что нет, если только жизнь и работа не связаны с таким количеством загрязнения, с каким простая вода не справится. Речь идёт о шахтёрах или рабочих на каком-то очень грязном производстве. В иных случаях о моющих средствах лучше забыть, особенно если говорить о детях, у которых очень нежная кожа.
Почему гель для душа вреден
По словам специалистки, кожу покрывает водно-липидная мантия, а гели для душа её смывают. Из-за этого:
- нарушается микробиота кожи;
- поверхностные липидные пласты;
- кожный иммунитет;
- появляется обезвоживание.
Это не только вредно с точки зрения здоровья — сухая кожа хуже выполняет свои защитные функции, но и с точки зрения красоты — могут появиться морщинки, шелушения и трещины.
Если простой водой грязь не отмывается и без какого-то мыла не сдюжить, то врач предложила подобрать щадящие средства с подходящим рН.
Печальные последствия интенсивного намывания особенно заметны становятся зимой, когда к мылу добавляется холод и сухой воздух из-за батарей. В итоге на коже появляются цыпки, или холодовый дерматит. Он очень неприятен, и у его есть несколько причин возникновения.
Внешние:
- низкая влажность воздуха;
- низкая температура.
Внутренние:
- хронические аллергические заболевания кожи (атопический дерматит, аллергическая крапивница);
- процессы старения кожи;
- хронические заболевания сосудов (атеросклероз);
- анемия;
- хронические инфекционные заболевания (например, вирусные гепатиты);
- так называемые системные заболевания (синдром Рейно).
Как защитить кожу зимой
- Нужно тепло одеваться и закрывать кожу от ветра натуральными и приятными на ощупь тканями.
- Пользоваться кремом, причем регулярно и в течение дня.
- Только наносить его нужно минимум за час до выхода на улицу, чтобы он успел впитаться.
- Избегать очень горячей и холодной воды, такой экстрим не полезен для кожи.
А для детей есть особые рекомендации, почитать о них можно здесь .