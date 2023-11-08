4 фактора, влияющие на репродуктивное здоровье женщин

Главный внештатный специалист по гинекологии Минздрава России Лейла Адамян назвала четыре фактора, влияющие на репродуктивное здоровье и беременность женщин.

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На здоровье женщины и ее ребенка влияют несколько факторов. Прежде всего это поведение самой пациентки и условия среды.

Уровень физической активности, рациональный подход к питанию и наличие вредных привычек оказывают на репродуктивное здоровье непосредственное влияние. Важны также медицина и забота о здоровье. Любая запущенная болезнь может сказаться на здоровье ребенка.

Еще один фактор - стресс. Нервное перенапряжение может сыграть злую шутку даже с самым здоровым человеком.

И последнее - генетика. На нее невозможно повлиять, но она может стать причиной различных проблем. Поэтому важно вовремя обследоваться и знать о всех изъянах своего организма.

Лейла Адамян подчеркнула: сейчас в России идет активное развитие родовспоможения: