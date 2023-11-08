4 фактора, влияющие на репродуктивное здоровье женщин
Главный внештатный специалист по гинекологии Минздрава России Лейла Адамян назвала четыре фактора, влияющие на репродуктивное здоровье и беременность женщин.
На здоровье женщины и ее ребенка влияют несколько факторов. Прежде всего это поведение самой пациентки и условия среды.
Уровень физической активности, рациональный подход к питанию и наличие вредных привычек оказывают на репродуктивное здоровье непосредственное влияние. Важны также медицина и забота о здоровье. Любая запущенная болезнь может сказаться на здоровье ребенка.
Еще один фактор - стресс. Нервное перенапряжение может сыграть злую шутку даже с самым здоровым человеком.
И последнее - генетика. На нее невозможно повлиять, но она может стать причиной различных проблем. Поэтому важно вовремя обследоваться и знать о всех изъянах своего организма.
Лейла Адамян подчеркнула: сейчас в России идет активное развитие родовспоможения:
- Мы сегодня можем сказать, что мама и ребенок под контролем. И в предгавидарном периоде, куда входят обследования перед беременностью, и во время беременности. Мы стараемся, чтобы каждый ребенок рос в нормальных условиях.