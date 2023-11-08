Правда ли, что йога перед сном поможет вам лучше спать

Дорси Стэндиш, магистр наук, инженер-механик, нейробиолог, эксперт по здоровью, сертифицированный преподаватель йоги, генеральный директор Mastermind Meditate, отметила, что йога - это прекрасный способ борьбы с бессонницей, улучшения качества и количества сна. И вот почему.

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По словам эксперта Дорси Стэндиш, любой тип расслабляющей деятельности, в том числе восстановительная йога и практика глубокого дыхания, помогает организму перейти в режим покоя и переваривания пищи. Это даёт возможность расслабиться и в результате лучше спать.

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Стэндиш рекомендует вечером перед сном обратиться к следующим позам йоги. Это наклоны вперёд сидя, растяжка бёдер, поза ребёнка, растяжка подколенных сухожилий, повороты в наклоне. Все они стимулируют парасимпатическую систему, то есть ту, что отвечает за отдых и переваривание пищи.

Если вы во время йоги используете смартфон, iPad или другое цифровое устройство, обязательно отключите у него синее свечение и не берите гаджет в руки после того, как завершите сеанс. Это позволит вам сохранить тело расслабленным.