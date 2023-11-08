3 привычки, из-за которых мы стареем раньше времени

Каждая женщина имеет свои привычки, которые повторяет изо дня в день. 1И мало, кто задумывается о том, как они влияют нашу внешность и здоровье.

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Рассмотрим три самые популярные привычки, которые старят прекрасный пол раньше времени, а узнаем у тренера по естественному омоложению Надежды Тресковой, что нужно изменить, чтобы замедлить этот процесс.

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Неправильная поза для сидения

Первая привычка, которая часто встречается у многих женщин — сидеть нога на ногу или складывать ноги под себя. На первый взгляд, это может показаться невинным, но на самом деле такая поза сильно нарушает кровообращение и лимфодренаж, что в свою очередь ведет к застою, отекам и старению кожи.

Сидеть в неудобной позе вредно по нескольким причинам:

Неудобное положение тела может привести к неправильному выравниванию позвоночника, что может вызвать искривление осанки. А это всегда приводит к появлению внешних признаков старения.

Неправильная поза приводит к неравномерной нагрузке на мышцы, что приводит к их излишнему напряжению. Результатом частых мышечных напряжений могут стать боли в спине, шее, плечах и других частях тела. Подобные боли могут отражаться на лице, создавая визуальное впечатление усталости и старения.

Неудобная поза может ограничивать нормальное кровообращение, препятствуя доставке необходимых питательных веществ и кислорода к клеткам и тканям. Это может негативно сказываться на состоянии кожи и волос, делая их более тусклыми и малоприятными на вид.

Некомфортная поза сидения может влиять на общий внешний вид. Человек, сидящий в неудобной позе, может выглядеть менее привлекательно, так как его фигура может искажаться, а кожа может натягиваться или свисать.

Чтобы избавиться от этой привычки, необходимо вовремя распознавать ее появление. Как только замечаете, что сели нога на ногу или подложили ногу под себя, встаньте и проведите небольшую физическую активность, например, сделайте 10 приседаний, прыжков или наклонов. Это поможет активизировать кровообращение и предотвратить возникновение отеков.

Пить мало чистой воды

Вторая привычка, которая влияет на внешний вид и здоровье — это потребление напитков, таких как чай, кофе, соки и лимонады, вместо обычной чистой воды. Они могут быть вкусными, но неизменно приводят к обезвоживанию организма и ускоренному старению кожи. Чтобы этого не случилось, нашему организму нужна именно чистая вода.

Чистая вода является основой здорового образа жизни и играет важную роль в поддержании молодости и здоровья женщины по нескольким причинам:

Вода участвует во всех биологических процессах, происходящих внутри нашего организма, и является необходимой для метаболических функций. Она помогает усваивать питательные вещества, удалять токсины и отходы метаболизма, поддерживать нормальную работу органов и систем. Недостаток воды может привести к обезвоживанию, что может негативно сказаться на коже, волосах, ногтях и других аспектах красоты и молодости.

Именно от воды зависит красота, упругость и цвет кожи лица. Клеткам для упругости необходимо получать достаточно влаги. К тому же, достаточные объёмы воды приводят к обновлению клеток, ускорению процессов регенерации, выведению шлаков и токсинов. Всё это делает нас зрительно моложе.

Также вода играет важную роль в поддержании правильного веса. Предполагается, что питьевая вода помогает контролировать аппетит, улучшает обмен веществ и способствует сжиганию жира. Употребление достаточного количества воды вместо сладких газированных напитков или соков может помочь контролировать потребление калорий и предотвратить лишний вес.

Решить эту проблему просто: после каждого употребления напитков из списка выше, выпивать стакан воды. Это поможет поддерживать оптимальный уровень гидратации и восполнять запасы влаги в организме. Постепенно можно прийти к тому, чтобы полностью заменить другие напитки на воду.

Поздно ложиться спать

Третья привычка, которая влияет на внешний вид и общее самочувствие — поздно ложиться спать. Если ложиться спать после полуночи, то нарушаются естественные циркадные ритмы организма, что приводит к нарушению процессов самовосстановления и самоизлечения. Это может вызвать преждевременное старение и ухудшение общего состояния здоровья.

Вот еще несколько причин, почему важно ложиться спать вовремя: