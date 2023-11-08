Как быстро похудеть перед Новым годом: инструкция

Новогодние праздники уже не за горами. Совсем скоро начнутся приятные хлопоты: подготовка подарков, украшение дома к Новому году и Рождеству и, конечно, выбор нарядов для самой волшебной ночи в году.

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Как подготовить свое тело, чтобы влезть в любимое платье или нарядный костюм?

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«ФедералПресс» составил список решений для быстрого похудения и узнал, каких ошибок стоит избегать.

Как питаться правильно

Традиционная новогодняя «революция», как известно, начинается с обещаний: мы стараемся похудеть к празднику во что бы то ни стало. Однако в большинстве случаев обещания терпят крах, поскольку люди ставят перед собой нереальные цели.

Специалисты отмечают, что красивое и, самое главное, здоровое тело – не краткосрочная задача, а долгосрочная перспектива. По мнению нутрициологов, пищевые качели не пойдут на пользу здоровью.

Судите сами: сначала мы устанавливаем запреты, а в праздники допускаем откаты от нормы в виде скатерти-самобранки. Специалисты рекомендуют придерживаться стабильного питания, в результате чего не придется снижать вес к какой-то дате, мучить себя и вгонять в стресс.

Главное – не голодать, а питаться умеренно и сбалансированно.

«Липолиз», или «жиросжигание» – это процесс распада жира, который требует более продолжительного времени, чем две-три недели. Поскольку времени до Нового года еще достаточно, то можно начинать борьбу с лишними килограммами уже сегодня.

А тем, кто вспомнит об этой задаче перед самыми праздниками, специалисты советуют сделать акцент на дефиците калорий – то есть тратить больше, чем потреблять.

Кроме того, следует включить в рацион крупы, злаки и овощи, а также следить за количеством жиров. Запреты в еде выйдут боком и сильно увеличат шансы сорваться.

Лучше пересмотреть свой рацион и хотя бы на время отказаться от вредных продуктов: шоколада, сладких йогуртов, чипсов, жареного и копченого. Эти вещества задерживают жидкость в организме, что может привести к отечности.

Следует помнить, что сахар и соль есть в составе колбасных изделий, маринованных продуктов и сыров. По данным ВОЗ, количество соли в суточном рационе не должно превышать 5–6 граммов, или одну чайную ложку, а сахара – 25–50 граммов, или до 12 чайных ложек.

Основные ошибки при похудении

В глобальной сети Интернет сегодня можно найти режим питания на любой вкус: бывают грейпфрутовая, кефирная, актерская, «6 лепестков» и даже шоколадная диеты.

Правда, при более детальном рассмотрении можно заметить, что их объединяет одно – это монодиеты или же строгие рационы, которые предполагают, что в день вы будете получать не больше 500 калорий. Похудеть-то можно, но в новогоднюю ночь не каждый сможет устоять перед картошечкой, салатами и ароматной курочкой, а на закуску еще и тортик неплохо зайдет.

Что нельзя делать Использовать монодиеты или диеты, предусматривающие резкое ограничение количества калорий.

Принимать БАД и другие таблетки для похудения: это ловушка для лентяев. Простых решений без вреда для здоровья не бывает.

Детокс и различные чистки организма: обезвоживание вызывает слабость и нарушает работу сердца.

Чрезмерная физическая нагрузка: если вы не профессиональный спортсмен, не стоит заниматься ежедневно по 5–6 часов. Это приведет к истощению, обезвоживанию и электролитному дисбалансу.

Здоровые решения

Для того чтобы влезть в любимое платье или костюм и при этом не упасть в обморок при виде разнообразия на новогоднем столе, следует придерживаться простых правил. Готовиться нужно заблаговременно, а не как студент-двоечник к экзамену в последнюю ночь. В этом случае и здоровье сохранится, и восторженные взгляды во время праздника будут гарантированы.

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