Как быстро похудеть перед Новым годом: инструкция
Новогодние праздники уже не за горами. Совсем скоро начнутся приятные хлопоты: подготовка подарков, украшение дома к Новому году и Рождеству и, конечно, выбор нарядов для самой волшебной ночи в году.
Как подготовить свое тело, чтобы влезть в любимое платье или нарядный костюм?
«ФедералПресс» составил список решений для быстрого похудения и узнал, каких ошибок стоит избегать.
Как питаться правильно
Традиционная новогодняя «революция», как известно, начинается с обещаний: мы стараемся похудеть к празднику во что бы то ни стало. Однако в большинстве случаев обещания терпят крах, поскольку люди ставят перед собой нереальные цели.
Специалисты отмечают, что красивое и, самое главное, здоровое тело – не краткосрочная задача, а долгосрочная перспектива. По мнению нутрициологов, пищевые качели не пойдут на пользу здоровью.
Судите сами: сначала мы устанавливаем запреты, а в праздники допускаем откаты от нормы в виде скатерти-самобранки. Специалисты рекомендуют придерживаться стабильного питания, в результате чего не придется снижать вес к какой-то дате, мучить себя и вгонять в стресс.
Главное – не голодать, а питаться умеренно и сбалансированно.
«Липолиз», или «жиросжигание» – это процесс распада жира, который требует более продолжительного времени, чем две-три недели. Поскольку времени до Нового года еще достаточно, то можно начинать борьбу с лишними килограммами уже сегодня.
А тем, кто вспомнит об этой задаче перед самыми праздниками, специалисты советуют сделать акцент на дефиците калорий – то есть тратить больше, чем потреблять.
Кроме того, следует включить в рацион крупы, злаки и овощи, а также следить за количеством жиров. Запреты в еде выйдут боком и сильно увеличат шансы сорваться.
Лучше пересмотреть свой рацион и хотя бы на время отказаться от вредных продуктов: шоколада, сладких йогуртов, чипсов, жареного и копченого. Эти вещества задерживают жидкость в организме, что может привести к отечности.
Следует помнить, что сахар и соль есть в составе колбасных изделий, маринованных продуктов и сыров. По данным ВОЗ, количество соли в суточном рационе не должно превышать 5–6 граммов, или одну чайную ложку, а сахара – 25–50 граммов, или до 12 чайных ложек.
Основные ошибки при похудении
В глобальной сети Интернет сегодня можно найти режим питания на любой вкус: бывают грейпфрутовая, кефирная, актерская, «6 лепестков» и даже шоколадная диеты.
Правда, при более детальном рассмотрении можно заметить, что их объединяет одно – это монодиеты или же строгие рационы, которые предполагают, что в день вы будете получать не больше 500 калорий. Похудеть-то можно, но в новогоднюю ночь не каждый сможет устоять перед картошечкой, салатами и ароматной курочкой, а на закуску еще и тортик неплохо зайдет.
Что нельзя делать
- Использовать монодиеты или диеты, предусматривающие резкое ограничение количества калорий.
- Принимать БАД и другие таблетки для похудения: это ловушка для лентяев. Простых решений без вреда для здоровья не бывает.
- Детокс и различные чистки организма: обезвоживание вызывает слабость и нарушает работу сердца.
- Чрезмерная физическая нагрузка: если вы не профессиональный спортсмен, не стоит заниматься ежедневно по 5–6 часов. Это приведет к истощению, обезвоживанию и электролитному дисбалансу.
Здоровые решения
Для того чтобы влезть в любимое платье или костюм и при этом не упасть в обморок при виде разнообразия на новогоднем столе, следует придерживаться простых правил. Готовиться нужно заблаговременно, а не как студент-двоечник к экзамену в последнюю ночь. В этом случае и здоровье сохранится, и восторженные взгляды во время праздника будут гарантированы.
Как похудеть:
- Увеличить в рационе количество фруктов и овощей: они содержат много клетчатки, и организм будет ее долго переваривать.
- Отказаться от перекусов и не кусочничать: лучше плотно пообедать, а между главными приемами пищи выпить натуральный йогурт или съесть фрукт.
- Уменьшить порции: существенно повышают калорийность блюда кетчуп, майонез и салатные соусы. Сладкие йогурты лучше заменить натуральными и добавлять в них ягоды или фрукты.
- Перед каждым приемом пищи выпивать стакан воды: она заполнит желудок, и тогда есть долго не захочется.
- Отказаться от алкоголя и сладких напитков: это лишние калории, которые, как правило, не учитываются.
- Есть острую пищу и не бояться пить черный кофе без сахара: это ускорит метаболизм.
- Заниматься спортом, но не переусердствовать: когда мышцы дряблые, то и тело кажется более рыхлым и объемным.