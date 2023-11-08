Диетолог рассказала о пользе и вреде капучино

Врач диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова сообщила, так ли полезен кофе с добавлением молока.
По ее словам, кофе и молоко лучше не смешивать, а пить по отдельности для получения максимальной пользы. Однако, по мнению эксперта, и в их смешивании есть свои плюсы.
Она пояснила: - Кофе - прекрасное тонизирующее сердечно-сосудистую систему средство, которое ускоряет метаболические процессы в организме. Молоко тоже замечательный продукт, который является источником белка и кальция. Однако при их смешении польза каждого из этих продуктов уменьшается. Связано это с тем, что в кофе содержатся дубильные вещества, которые при контакте с молоком препятствуют максимальному всасыванию белка и кальция. Тонизирующая способность кофе с молоком сравнительно ниже, чем у черного кофе. Единственное, в чем можно увидеть пользу от смешивания кофе и молока - в таком виде кофе меньше воздействует на процесс резорбции костей. Доказано, что злоупотребление кофе увеличивает риск развития остеопороза, однако добавление молока способно минимизировать этот эффект.
Диетолог отметила, что тем, кто не желает признавать черный кофе, не стоит сразу отказываться от капучино и латте, так как важны удовольствие и выработка эндорфинов, пишет Тульская служба новостей.
При этом есть люди, кому пить кофе с молоком противопоказано.
Юлия Бурякова продолжила: - Есть категория людей с замедлением метаболизма кофеина, которым нежелательно употреблять этот напиток. Это генетическая особенность организма. Имеющим такой диагноз необходимо минимизировать количество кофе в рационе до одной чашки в день. Также не рекомендуется злоупотреблять кофе людям с дисфункцией надпочечников, поскольку он способен оказать угнетающее действие на функцию этого органа.