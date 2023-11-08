Диетолог рассказала о пользе и вреде капучино

Она пояснила: - Кофе - прекрасное тонизирующее сердечно-сосудистую систему средство, которое ускоряет метаболические процессы в организме. Молоко тоже замечательный продукт, который является источником белка и кальция. Однако при их смешении польза каждого из этих продуктов уменьшается. Связано это с тем, что в кофе содержатся дубильные вещества, которые при контакте с молоком препятствуют максимальному всасыванию белка и кальция. Тонизирующая способность кофе с молоком сравнительно ниже, чем у черного кофе. Единственное, в чем можно увидеть пользу от смешивания кофе и молока - в таком виде кофе меньше воздействует на процесс резорбции костей. Доказано, что злоупотребление кофе увеличивает риск развития остеопороза, однако добавление молока способно минимизировать этот эффект.