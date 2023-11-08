Терапевт рассказала, какие шарфы спасут от «промозглой погоды»

Шарф поможет избежать переохлаждения за счет того, что закроет наиболее уязвимые участки тела, особенно в период промозглой ветреной погоды. Широкий шарф может помочь не только согреть шею, но и закутаться с головой в период утренней и вечерней прохлады. Наиболее оптимальными считаются шерстяные шарфы, так как они обеспечивают сохранение тепла, при этом могут впитывать влагу в виде конденсата при дыхании. Однако такой вид шарфов не подойдет аллергикам и людям с чувствительной кожей, — объяснила врач.