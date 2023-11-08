Стилист рассказал, какие наряды выбрать для встречи Нового года

«Если вы спросите себя, как вы хотите выглядеть, то у вас в голове обязательно что-то сложится. Это может быть и черный костюм, и нарядное, блестящее, летнее и в цветочек платье. В новогоднюю ночь нужно быть в том, что близко вашему сердцу», — отметил он.