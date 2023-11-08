Стилист назвал самую модную длину одежды этого сезона

Стилист Владимир Бухинник рассказал о макси — самой модной длине одежды этого сезона. Дизайнеры используют очень длинные предметы одежды для создания классических образов, грациозных в стиле антик, комплектов в актуальном стиле авиаторов.

© Вечерняя Москва

По словам эксперта, актуальны длинные платья и юбки в пол.

— Самая популярная среди них – юбка-годе – помните, как у старухи Шапокляк из мультфильма о Чебурашке. А еще сложносочиненные юбки асимметричного кроя, романтические с огромным количеством оборок, джинсовые в стиле вестерн, расклешенные с крупным сюжетным рисунком, — пояснил эксперт в комментарии телеканалу «Санкт-Петербург».

Длина макси актуальна и для верхней одежды. В магазинах представлен огромный выбор длинных пальто этого сезона, среди которых стилисты выделяют светлые из овчины, яркие из теплого кашемира, из лодена с крупным рисунком, трикотажные с анималистичным рисунком.

Стилист добавил, что модные вещи длины макси выгодно смотрятся в разных фактурах, но особо хороши в ярком плотном трикотаже, вареном дениме, мягкой эластичной коже, вискозном бархате, летящем натуральном шелке.

Эксперт отметил, что к длинной одежде необходимо привыкнуть, а также важно подобрать подходящую обувь.