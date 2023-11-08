Голая правда: как носить самый трендовый нюдовый маникюр

Заметный тренд в дизайне ногтей — «голый» маникюр на короткой длине. То есть ногти без цветного лака, но розоватые и блестящие, будто тщательно отполированные.

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Практически любое светлое покрытие выигрышно смотрится на коротких ногтях. Но если вам все же не хватает изюминки, подумайте над вариантом «сатиновый хром». За счет перламутрового финиша такой маникюр будет смотреться эффектно и без дизайна. Микрофренч отлично смотрится на коротких ногтях, делая их визуально длиннее. Экспериментируйте с цветом полоски — советуем присмотреться к черному и синему оттенкам.

Самый модный вариант маникюра для коротких ногтей — lipgloss nails, или маникюр с эффектом блеска для губ. Все просто: выбираете лак, близкий к тону вашей кожи или уходящий в розовый, и покрываете глянцевым верхним слоем. В идеале покрытие должно быть полупрозрачным, неплотным — похожим на желе.