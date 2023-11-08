Идеи недорогих и оригинальных подарков отцу

Отец — важнейший человек в жизни каждого. Именно он должен не только участвовать в воспитании, но и обеспечивать своим детям ощущение защищенности и безопасности. Новый год — прекрасная возможность отблагодарить папу за это, а также за его заботу, любовь и мудрость. Сделать это можно с помощью правильно подобранного подарка. Какие варианты презента стоит рассмотреть в Новый год Зеленого Деревянного Дракона? Рассказывает «Лента.ру».

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Советы по выбору подарка отцу

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Как выбрать подарок папе на Новый год? Чтобы точно не ошибиться, лучше при выборе презента учесть следующие рекомендации.

Подумайте, чем отец занимается в свободное время. То, как он проводит досуг, точно натолкнет вас на идеи для подарка. Если вы не знаете, чем именно сейчас живет папа, спросите об этом у его близких. И даже если у отца нет никаких увлечений, может быть, стоит подарить настольную игру, которая поможет справиться со скукой?

А что отец делает на работе? Ответ на этот вопрос тоже поможет решить, что подарить на Новый год родителю. Допустим, если ваш папа бизнесмен или офисный работник, то, возможно, ему нужны канцелярские принадлежности, органайзер. А человеку, который постоянно бывает в командировках, может понадобиться набор зарядных устройств.

Отдайте предпочтение полезному подарку. Мужчины редко оценивают безделушки, даже если они очень красивые. Так что практичность в этом случае — залог успеха.

Чтобы определиться с выбором было проще, «Лента.ру» составила список потенциальных подарков на Новый год для отцов.

Для тех, кто заботится о здоровье

Эта категория подарков подойдет для папы любого возраста — не только для пожилого человека. Ведь здоровье родителей — огромная ценность для каждого ребенка. К счастью, сейчас можно найти множество девайсов на любой кошелек, которые помогут в поддержании хорошего самочувствия отца и продлят годы его жизни.

Подарки для здоровья:

набор травяных чаев;

набор кулинарных масел;

натуральный мед;

набор сухофруктов;

корзинка с фруктами, в том числе экзотическими;

экологически чистая посуда;

ручной массажер;

массажный роллер и коврик;

электрическая зубная щетка;

качественные беруши;

генетический тест;

шагомер;

ортопедические стельки;

кроссовки;

ионизатор воздуха;

пароварка;

витамины;

пульсоксиметр;

тонометр;

солевая лампа;

бесконтактный термометр;

тапочки-массажеры;

магнитотерапевтический аппарат;

таблетницы;

устройство для нормализация сна;

соль для ванны;

фильтр для воды;

проращиватель зерен;

кухонные весы;

скребок для языка;

вакуумные банки для массажа;

расческа для волос с ионизатором;

маска для сна.

Для дачников

Если у папы есть загородный дом, это означает, что всегда должны быть предметы, которые необходимы ему для поддержания хозяйства. Они же и могут стать отличным подарком на Новый год.

Подарки для дачи:

складной мангал;

банные принадлежности;

набор для пикника;

настенные часы;

махровый халат;

сэндвич-тостер;

мини-коптильня;

шерстяной свитер;

портативная колонка;

карманный фонарик;

набор решеток для гриля;

открывашка для бутылок;

электрогриль;

гамак;

набор инструментов;

внешний аккумулятор;

зонт;

шуруповерт;

мини-бар;

шашлычный набор;

раклетница-гриль;

электролобзик;

ключница;

валенки;

винный шкаф;

дровница;

зарядка на солнечных батареях;

компостер;

дверной колокольчик;

качели для участка;

маринатор;

электрический кусторез;

садовый пылесос;

самовар;

сумка-холодильник;

сучкорез;

тандыр;

флюгер;

электросушилка для овощей и фруктов;

батут;

вилка-термометр для барбекю;

надувной бассейн;

отпугиватель собак;

портативный душ;

самогонный аппарат;

садовый каток;

шезлонги;

бензопила;

кондиционер;

измельчитель пищевых отходов.

Для домоседов

Некоторые отцы, особенно в пожилом возрасте, предпочитают большую часть времени проводить дома: наслаждаясь уютными вечерами с семьей, любимыми книгами и фильмами, а иногда — встречами с гостями. И, конечно, каждому ребенку хочется, чтобы это времяпрепровождение было по-настоящему приятным родителю.

Подарки для дома:

теплый плед;

теплое одеяло

новогодняя свеча;

электронная книга;

тапочки с подогревом;

замшевые тапки;

цифровая фоторамка;

полотенца с именной вышивкой;

чайный набор;

подушка с принтом;

органайзер для дивана;

подставка для очков;

книга;

охлаждающие бокалы;

доска для пивных крышек;

ортопедическая подушка;

ортопедический матрас;

подушка-антистресс;

пижама;

компьютерное кресло;

биокамин;

магнитная доска на холодильник;

комплект «умный дом»;

планшет;

смартфон;

телевизор;

домашняя пивоварня;

книга-сейф;

кресло-качалка;

ключница;

электронный штопор;

умный чайник;

увлажнитель воздуха;

очиститель воздуха;

убегающий или световой будильник;

трекер для поиска вещей;

настольный сад камней;

шашки и шахматы;

набор для покера.

Для автолюбителей

Как известно, машина для многих мужчин является не просто средством передвижения, а верным другом, почти одухотворенным существом. Если отец — автолюбитель, то его точно порадуют следующие презенты.

Подарки для машины:

автомобильный пылесос;

сертификат на автомойку;

массажная накидка на водительское сиденье;

подушка-подголовник для водителя;

размораживатель замков;

навигатор;

переносной холодильник;

багажник на крышу;

антибликовые водительские очки;

парктроник;

органайзер для автодокументов;

автомобильный фонарик;

домкрат;

портативное зарядно-пусковое устройство;

держатель для телефона;

контролер сна;

автомобильная кофеварка;

ланч-бокс;

щетка для очистки стекол;

защитный экран на лобовое стекло;

средства для чистки салона;

транспондер;

коврики для салона автомобиля;

видеорегистратор;

компрессор;

автомагнитола;

радар-детектор.

Для спортсменов

Отлично, если отец пронес любовь к спорту через всю жизнь, тогда он точно будет рад подарку из этой категории. Если же папа, наоборот, не большой любитель активного образа жизни, то спортивный презент может мотивировать его все же заняться своей физической формой. Итак, что именно подарить на Новый год папе-спортсмену?

Спортивные подарки:

абонемент в бассейн;

велотренажер;

велосипед;

самокат;

тренажер для кистей;

спортивная сумка;

билеты на хоккейный или футбольный матч;

водонепроницаемые носки;

комплект футболок;

поясная сумка;

спортивный костюм;

фитнес-браслет;

беспроводные наушники;

коврик для йоги;

сертификат в спортивный магазин;

фитбол;

индивидуальные занятия с тренером в спортзале;

шейкер;

термос;

умные весы;

разборные гантели;

лыжи;

спортивные очки;

термобелье.

Для хобби

Хобби может быть огромное количество. И не обязательно речь идет о типичных мужских занятиях вроде рыбалки или охоты. Это вполне себе может быть и рисование, и даже вязание или вышивание крестиком. А может быть, папа очень любит готовить? Важно узнать о предпочтениях и интересах отца, тогда подобрать подарок из этой категории будет совсем просто.

Подарки для хобби:

гитара;

укулеле;

чехол для гитары;

цифровое фортепиано;

выжигатель по дереву;

мольберт;

набор для рисования;

картина по номерам;

раскраска-антистресс;

микроскоп;

телескоп;

палатка;

туристический фонарь;

бинокль;

спальный мешок;

пазлы;

пряжа для вязания;

подводная камера;

спиннинг;

патефон;

виниловые пластинки;

набор для каллиграфии;

мультипекарня;

муравьиная ферма;

очки виртуальной реальности;

кинетический конструктор;

настольный футбол;

диспенсер для напитков;

набор бармена.

Если после прочтения статьи и часов раздумий так и не удалось придумать хороший вариант презента, можно сделать подарок своими руками — даже если ребенку самому уже 40 лет, это все еще будет очень трогательное решение