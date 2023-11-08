Веснушки и другие бьюти-тренды, которые ввела в моду Меган Маркл

А вы и не знали, но это все она.

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Судя по комментариям, Меган или любят, или ненавидят. Но она до сих пор остается одним из главных ньюсмейкеров, даже покинув дворец, и с этим никто не поспорит. Говорят, Меган уготовано место в Голливуде. И думаем, она займет достойное. Потому что персона она обсуждаемая, да к тому же задает бьюти-тренды раньше инфлюенсеров. Вот, на что ввела моду жена принца Гарри, а вы и не знали.

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Широкие брови

Каждый новый сезон мы мечемся между вариацией на тему бровей-ниточек и широких бровей. Но есть золотая середина. Это брови под названием «Одри», такие были у известной актрисы Одри Хепберн, но в наше время их ввела в моду Меган Маркл.

С момента ее появления в корлевской семье, бьюти-редакторы возвели в культ брови Меган. Особенность бровей заключается в том, что они чуть приподнимаются ближе к концу. Что делает черты лица мягче, открывает взгляд.

При коррекции нужно учесть момент, что бровь постепенно сужается ближе к ее излому и концу. В макияже нужно наносить каранаш штрихами, затем растушевать слегка кистью, а после закрепить результат тушью для бровей.

Эксперты говорят, что вариант Меган Маркл идет всем без исключения. Главное — сделать грамотную коррекцию. В первый раз, чтобы не взять лишнего, можно сходить к броу-стилисту, который покажет, как правильно корректировать ваши брови.

Веснушки

Меган Маркл никогда не замазывала свои веснушки.Она всегда просит стилистов делать легкое покрытие и гордится «поцелуями солнца», о чем не раз говорила в интервью. И это помогло многим девчонкам, у которых все лицо в веснушках, полюбить свою внешность.

С легкой руки супруги Гарри модели с веснушками стали популярны в рекламных компаниях и востребованы в рамках показов мод. Блогеры, которые повторяли в мастер-классах веснушки актрисы, помогли популяризировать этот тренд.

С веснушками стало ходить модно. Их даже стали специально рисовать. Визажисты показывают в мастер-классах, как это сделать правильно. Сначала нужно нарисовать «солнечные поцелуи» карандашом для бровей, затем слегка растушевать спонжем.

Тендрилс

Еще раньше, чем звезды Голливуда на красных дорожках, на официальных мероприятиях Маркл стала появляться с укладкой из 90-х, которая сейчас снова стала мейнстримом. Такая прическа называется тендрилс (в переводе усики). Суть в том, чтобы собрать волосы в пучок и выпустить две пряди по бокам у лица (это и есть тендрилс). Стилисты по волосам говорят, что такой прием помогает заострить черты лица, привлечь внимание к глазам.

Макияж латте

Маркл раньше, чем блогеры, сделала для официального выхода макияж в стиле латте. Кофейная тема сейчас правит бал в связи с осенним сезоном.