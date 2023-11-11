Что такое корейский маникюр и почему он такой популярный

Корейский маникюр — это и маникюр, имитирующий полупрозрачное желе, и маникюр "аврора", меняющий цвет в зависимости от освещения, и "лак-румяна" с мягкими цветовыми градиентами. О том, что из себя представляет корейская техника маникюра и почему она становится все более популярной — в материале "Рамблер".

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Корейские гель-лаки для ногтей помогают снизить нагрузку на ногти, и все начинается с рецептуры. Тестирование на животных в Корее запрещено законом, что гарантирует отсутствие жестокости в любом корейском лаке. Многие популярные корейские марки гель-лаков для ногтей, такие как DVOK, Sweet Candy и Bevlah, не содержат распространенные вредные ингредиенты, используемых в лаках для ногтей в других странах.

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Гель-лаки для корейского маникюра также редко вызывают тепловые "всплески" — болезненное повышение температуры ногтей из-за неправильного нанесения и/или неправильной настройки УФ-лампы. Чем больше геля наносится на ноготь, тем больше тепла выделяет лампа, что может привести к тепловым всплескам. Более пигментированный продукт означает, что требуется меньшее количество слоев геля и всплески тепла не являются проблемой.

Помимо передовых рецептур, корейские бренды для ногтей создали свою собственную эстетику. Ушли в прошлое белые, одинаковые флаконы гель-лаков для ногтей, и на свет появилась восхитительная упаковка с бантиками, причудливой расцветкой и совершенно очаровательным дизайном. Корейские компании, производящие гель-лаки для ногтей, уделяют особое внимание не только красоте рук своих пользователей, но и оформлению флаконов.

Корейский маникюр можно делать как на коротких ногтях, так и на длинных. Многие кореянки предпочитают классические формы ногтевой пластины — овальную или миндалевидную. Но дизайн чаще всего далек от общепринятого.

Среди классических корейских дизайнов есть и знакомые многим варианты окрашивания ногтей, в том числе лунный маникюр. Но даже он отличается от привычного сочетания двух цветов. Между ними обязательно будет яркий элемент — полоска блесток, стразы, золотые капли, яркий цвет одной из частей ногтя или другое заметное украшение ногтевой пластины.

Камни и стразы — еще одна узнаваемая черта, присущая современному корейскому маникюру. И если в европейских странах такой нейл-арт более привычен по случаю особых торжеств, то для кореянок это обычное повседневное решение. Количество страз может быть разным — они могут быть рассыпаны по ногтевым пластинам, собраны в рисунки, быть однотонными или разноцветными. Для большего блеска камни часто обрамляют золотом или серебром.