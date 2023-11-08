Лисовец рассказал, как выглядеть стильно в Новый год

Ноябрь в самом разгаре, а значит, пора бы задуматься и о новогоднем наряде — все-таки праздник не за горами. Порой поиск крутого образа выматывает больше, чем покупка подарков близким в последний день распродаж. Чтобы не сплоховать и в новогоднюю ночь выглядеть стильно, рекомендуем воспользоваться советами звездного стилиста Владислава Лисовца.

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В беседе с изданием Teleprogramma.pro Лисовец рассказал, что наряд надо чувствовать: неважно, трендовый это лук или нет, в цветочек или total black, главное — чтобы он был близок вашему сердцу. Оказаться «супернарядным» — нестрашно. Скорее, наоборот, утверждает Влад: «новогодняя ночь — это та самая ночь, когда вы можете на один вечер превратиться в настоящую принцессу. Это может быть и длинный наряд, и мини, и что-то очень откровенное — то, что вы боялись носить в обычной жизни».