Названа идеальная тренировка для женщин в спортивном зале

Прорабатывать все в один день, потом давать себе отдых и снова повторять. Занимаемся два-три раза в неделю, в зависимости от занятости. Я за проработку всего тела сразу. Один день направлен на кардио, другой — на выносливость. Человек будет выносливым и с сильными мышцами, потому что идет работа с гантелями и сжигание лишнего веса, — сказала Волынкина.