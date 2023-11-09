Мужчины назвали способы избавиться от нежелательной эрекции

Мужчины — пользователи форума Reddit назвали проверенные на себе способы, которые могут помочь избавиться от нежелательной эрекции и при этом не связаны с сексом. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit.

© Лента.ру

По словам одного из пользователей, ему помогают сжимание и разжимание кулаков.

Это перенаправляет кровоток, со мной всегда работало, когда было нужно. Ну или перечитайте заголовки прессы и задумайтесь о своем будущем

GNPTelenor

Еще один комментатор описал помогающую ему дыхательную практику — он порекомендовал сделать медленный, глубокий вдох и сосредоточиться на своих сексуальных переживаниях.

Сконцентрируйтесь на вашей похоти, на зуде вокруг гениталий и промежности. Продолжая ровно дышать, представляйте, как эти ощущения поднимаются к пупку, к сердцу, к горлу, к пространству между бровями и макушке. Несколько минут — и они исчезнут

Vermillion_2000

Также мужчинам посоветовали заняться спортом или перенаправить сексуальную энергию в творчество.

Физкультура способствует выработке эндорфинов, дарит приятные ощущения. Не так классно, как оргазм, но может помочь

Rollingpotatoes92