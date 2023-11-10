Трендовый дизайн ногтей на зиму 2023–2024 годов

Зима-2023–2024 приближается, а значит, пришла пора обновить маникюр. Разбираемся в подиумных трендах и выясняем, какие цвета и дизайны актуальны в новом сезоне.

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Тренды маникюра зима-2023–2024: черный, бордо, небесно-голубой

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Черные ногти, как и черное платье, — не теряющий актуальности тренд. И не стоит думать, что черный — это однообразно. В зимний сезон — 2023–2024 модницам разрешено экспериментировать. Глянцевое или матовое покрытие, эффектный длинный миндаль или практичный короткий овал, градиент или даже черный френч — все это можно подглядеть на подиумах и примерить в жизни.

Классика и последние тренды маникюра-2023–2024 идут нога в ногу. Так что в моду вернулись оттенки красного: от насыщенного алого до винного. Особо актуальными считаются глубокие оттенки, в темноте не отличимые от черного. Беспроигрышным вариантом остается однотонный бордовый гель-лак без дизайна.

Другие темные цвета, ставшие трендом маникюра в 2023 году, — это:

лесной зеленый;

асфальтовый серый;

шоколадный коричневый.

К слову о коричневом: для любительниц более нежного маникюра зимой-2023–2024 в тренды вошел так называемый цвет латте. Светло-коричневые оттенки вызывают ассоциации с кофе или горячим шоколадом, сдобренным молоком и украшенным сливками.

Не стоит думать, будто тренды маникюра-2023–2024 возглавляют только темные теплые оттенки. Готовясь к наступающей зиме, можно сделать ноготки, напоминающие о снеге и изморози. В моду возвращается нежно-голубой цвет. Так что поклонницы пастельных цветов не останутся обделенными.

Стильный маникюр необязательно должен быть однотонным. Экспериментируйте с трендовыми цветами. Добейтесь эффекта омбре, создав плавный переход от темного оттенка к светлому. Либо вовсе покрасьте ногти разными цветами, главное — следите за их сочетаемостью.

С обложки модных журналов: тренды маникюра-2023–2024

Модели, дизайнеры и модные инфлюенсеры поддерживают тренд на естественность и минимализм. Это касается не только гардероба и макияжа, но и маникюра. Вместе со стилями old money и coquette в моду вошли нюдовые и светлые оттенки. Девушкам, ценящим простоту и изящество, стоит обратить внимание на такие цвета, как:

молочно-белый;

жемчужный;

бледно-розовый;

бежевый;

французская ваниль.

Если говорить о длине и форме ногтей, то вы вольны экспериментировать. Однако с минималистичным дизайном будут выигрышно смотреться короткий овал и квадрат, максимально приближенные к естественной форме ногтя.

Нестандартный френч — трендовый дизайн гель-лака-2023–2024

Если говорить про актуальные дизайны ногтей, то главной новинкой сезона стал нестандартный френч любого цвета и длины.

Девушкам, готовым к дерзким экспериментам, стоит присмотреться к френчу на ультрадлинных ногтях миндалевидной формы. Свободный край ногтя может быть выкрашен в классический красный или трендовый коричневый. Чтобы добавить в образ блеска, используйте гель-лак для ногтей с глиттером. Блестки могут быть выложены как строго по форме свободного края, так и в виде градиента с помощью растяжки.

В 2023–2024 годах особой популярностью пользуются дизайны с металлическими элементами, в особенности имитирующими серебро. Инкрустация выкладывается по свободному краю. При желании дизайн можно дополнить объемными деталями, например кристаллами.

Более сдержанные, классические дизайны также актуальны. Интересно будет смотреться так называемый обратный френч: гель-лак кладется не на свободный край ногтя, а на лунку.

Возвращаем нулевые: металлик снова в моде

Если говорить о новинках сезона-2023–2024, то все актуальные дизайны — это хорошо забытое старое. Вместе с трендом на Y2K в моду вернулся гель-лак, имитирующий металлик. Необязательно ограничиваться серебром, золотом и бронзой. Любая втирка, создающая эффект металлической поверхности (например, розовая, сиреневая, деним или перламутр), будет смотреться выразительно. Так что ваши ногти не останутся незамеченными.

Для создания текстуры можно использовать кусочки тонкой фольги. Наложенная поверх гель-лака базового цвета она станет ярким металлическим акцентом. Этот дизайн вошел в тренд еще в середине 2023-го и не собирается сбавлять обороты.

Необычным сочетанием трендов станет френч с эффектом металлика. Хромированный свободный край сочетается с нюдовой основой. Альтернативой этому дизайну станет металлическое омбре.

Блестки и стразы: трендовый сверкающий маникюр зимой-2023–2024

Другая новинка, пришедшая вместе с трендом Y2K, — это дизайны ногтей с блестками. Любительницы более сдержанного маникюра могут сделать шиммерную растяжку. Нежный блеск отлично дополнит сдержанный нюд или акцентирует насыщенный базовый цвет. Покройте шиммером все ногти, сделайте акцент на одном из пальцев либо выберите сверкающий абстрактный дизайн — тренды позволяют экспериментировать.

Вместе с блестками в моду вошли стразы. Маленькими кристаллами можно выложить уже упомянутый френч. Но не менее актуально они будут смотреться и по всей длине ногтя.

Более экстремальная версия ногтей со стразами — это объемный дизайн. Он выкладывается с помощью моделирующего геля и покрывается втиркой. Особо модным является объемный дизайн, имитирующий капли и потеки расплавленного металла.

При желании можно использовать готовую инкрустацию, например металлические элементы, банты и другие фигуры. Единственное ограничение — это фантазия и предпочтения владелицы ногтей.

Носим гель-лак зимой-2023–2024: идеи модных дизайнов для ногтей

Если блестки и объемные детали для вас слишком экстремальные, не спешите расстраиваться: мода на минималистичный дизайн ногтей никуда не ушла. Зимой-2023–2024 в тренде остаются геометрические фигуры. Прямые черные линии и точки будут эффектно смотреться на коротких ногтях, покрытых прозрачной базой, — чем проще, тем лучше.

Геометрический дизайн может быть и объемным. Для создания минималистичного, но эффектного образа в качестве базового цвета используется матовый нюд. Сам же рисунок выкладывается с помощью моделирующего геля. Необязательно делать его глянцево-черным. Выбирайте любой актуальный цвет, который дополнит ваш образ.

Более сложный, но не менее актуальный дизайн — это свирлы. Разрешается использовать любые цвета, например сочетание красного и белого. Оно вызывает ассоциации с новогодними леденцами и создает праздничное настроение. Можно поэкспериментировать с другими трендовыми цветами, например с оттенками коричневого (от кофе с молоком до древесного).