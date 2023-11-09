Рейтинг лучших фенов для волос 2023 года: критерии выбора

Практичные бытовые приборы существенно облегчают жизнь их владельцам. Чтобы сделать оптимальный выбор одного из них, стоит изучить рейтинг лучших фенов для волос 2023 года. Ознакомившись с их характеристиками, можно будет подобрать прибор, который всегда поможет своевременно высушить локоны, сделает укладку стильной и ухоженной.

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Критерии выбора фена для волос

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Выбор фена должен учитывать ваши индивидуальные потребности и тип волос. Эти критерии помогут вам выбрать прибор, который наилучшим образом подходит для ваших целей и создания желаемого стиля волос. Клео.ру рекомендует учитывать следующие моменты, помогающие подобрать идеально подходящий для вас фен для волос:

Мощность. Для тонких и нормальных волос обычно подходит фен мощностью от 1400 до 1800 Вт. Для плотных, курчавых или длинных прядей может потребоваться фен с мощностью более 1800 Вт.

Фены с настраиваемыми режимами позволяют выбрать подходящую температуру для вашего типа волос. Это особенно важно, если у вас ослабленные или поврежденные локоны.

Фены с ионизацией помогают уменьшить статическое электричество, придают волосам гладкость и блеск, а также уменьшают повреждение локонов при сушке.

Вес прибора и удобство его использования. Легкий прибор будет удобнее держать в руке и использовать.

Дополнительные насадки. Наличие различных насадок, таких как диффузор или концентратор, позволяет создавать различные укладки и придавать волосам желаемую укладку и стиль.

Уровень шума. Если вам важен минимальный уровень шума, обратите внимание на специальные модели с низким показателем.

Бренд. Выбирайте фены от известных производителей с хорошей репутацией в области ухода за волосами.

Бюджет. Учитывайте свой бюджет при выборе фена. Существуют фены разной ценовой категории, и важно найти баланс между качеством и стоимостью.

Отзывы и рекомендации. Просмотрите отзывы других пользователей и изучите рекомендации от профессиональных стилистов или парикмахеров.

Обзор лучших фенов для волос 2023 года

При выборе прибора важно, чтобы он максимально соответствовал вашим требованиям и справлялся со своими задачами. Рейтинг фенов для волос 2023 года поможет найти подходящий вариант и включает следующие модели.

Philips ThermoProtect BHD300/00

Бюджетный по стоимости прибор, который сделает сушку ваших локонов быстрой и безопасной. Фен оснащен специальной насадкой, выполняющей функцию термозащиты. В результате ее применения происходит смешивание горячего и холодного воздуха, благодаря чему температура использования становится оптимальной. Даже самые поврежденные пряди не будут пересушенными.

Прибор содержит три режима нагрева, подходящие для разных типов локонов. Быструю фиксацию обеспечивает функция холодного обдува. Устройство защищено от перегрева с помощью автоотключения. По мощности прибор достигает 1600 Вт.

Rowenta CV6135

Модель от производителя, завоевавшего признание потребителей на мировом рынке. Прибор отлично подойдет как для прямых прядей, так и для кудрявых локонов. Мощность фена установлена на уровне 1800 Вт. В функционале устройства предусмотрено 3 температурных режима и 2 скорости.

Babyliss AS126E

К числу лучших фенов для волос 2023 года относится Babyliss AS126E. Хотя мощность прибора составляет лишь 1000 Вт, он наделен широким функционалом.

Устройство оснащено четырьмя насадками, благодаря которым удастся придать прическе желаемый стиль. В зимний период особенно актуальной будет функция ионизации волос.

Xiaomi JIMMY F6 Pro

Фен Xiaomi JIMMY F6 Pro (Red) характеризуется компактным размером и наличием трех насадок, к которым относятся диффузор, узкий и широкий концентраторы. Они помогут стилизовать локоны разных типов. Локоны останутся объемными, из них уберется излишняя пушистость.

В приборе предусмотрена возможность настроить скорость его работы и температурные режимы. В устройстве предусмотрена мощность 1800 Вт.

Remington D7779 AIR3D

Особенность данного прибора – равномерная подача воздуха, что достигается за счет снижения турбулентности, обеспечивающейся нестандартной формой фена.

При изготовлении прибора производитель руководствовался технологией кондиционирования, препятствующей запутыванию локонов и усиливающей их блеск. Мощность устройства составляет 1800 Вт.

Dreame Intelligent Hair Dryer Red (AHD5-RE0)

Фен характеризуется миниатюрными размерами, но довольно высокой мощностью, которая составляет 1400 Вт. Устройство оснащено встроенным термодатчиком.

Дополнительным преимуществом является наличие двух насадок с магнитным креплением, способствующих быстрой сушке и аккуратной укладке волос.

Philips BHD827/00

Фен разработан по уникальной технологии SenseIQ, которая анализирует состояние локонов и выстраивает работу прибора так, чтобы воздействие на волосы было максимально благоприятным. Мощность прибора составляет 1800 Вт.

Подведем итог