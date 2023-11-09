Трихологи предупредили о вреде окрашивания волос в неестественно яркие цвета

«Волосы — мёртвая структура, как у взрослых, так и у детей, поэтому равноценная вредность. Я против всех окрашиваний в розовый, голубой, зелёный цвет. Здесь я бы вопрос задала, что в составе этой краски, раз у нас столь яркие оттенки? Как правило, смыть их практически невозможно. Есть тонирующие краски, есть краски с глубоким проникновением, которые окрашивают волосы и перекрашивают. Проблема в том, что тонирующая — это один момент. Если это краски с проникающим эффектом и на долгий срок, то тут происходит следующее: капризы детей — это их временный каприз. Если завтра девочке захочется перекраситься в другой цвет или вернуть свой, самый вред будет в тот момент, когда придётся избавляться от одного цвета и переходить в другой. Это наносит вред, как взрослым, так и детям».