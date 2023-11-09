Трихологи предупредили о вреде окрашивания волос в неестественно яркие цвета
Речь идёт о голубом, зелёном, розовом оттенке. Смыть такие пигменты практически невозможно. Это касается как взрослых, так и детей, сообщила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» основатель Евразийской трихологической ассоциации Ольга Кохас.
«Волосы — мёртвая структура, как у взрослых, так и у детей, поэтому равноценная вредность. Я против всех окрашиваний в розовый, голубой, зелёный цвет. Здесь я бы вопрос задала, что в составе этой краски, раз у нас столь яркие оттенки? Как правило, смыть их практически невозможно. Есть тонирующие краски, есть краски с глубоким проникновением, которые окрашивают волосы и перекрашивают. Проблема в том, что тонирующая — это один момент. Если это краски с проникающим эффектом и на долгий срок, то тут происходит следующее: капризы детей — это их временный каприз. Если завтра девочке захочется перекраситься в другой цвет или вернуть свой, самый вред будет в тот момент, когда придётся избавляться от одного цвета и переходить в другой. Это наносит вред, как взрослым, так и детям».
Кохас добавила, что перед процедурой окрашивания необходимо провести тест на аллергию.
«Мастер-технолог должен быть опытным, он должен взять ответственность за это, потому что при окрашивании бывают и проблемы кожи головы. Ломкость волос — это вопрос к тому, как питаются дети, достаточно ли у них белка, чтобы выдержали волосы нагрузку от окрашивания. Если мастер хороший, то окрашивание происходит без нанесения на кожу, но в любом случае мы этого касаемся. Если мы прокрашиваем корни, всё равно мы кожи касаемся. Если дети аллергики, нужно всегда сделать сначала пробу на кожу — на запястье, если аллергии нет, то можно считать, что процесс окрашивания пройдёт благоприятно для кожи головы».