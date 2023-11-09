Правила королевского двора, которые нарушила Кейт Миддлтон

Оказалось, она еще та хулиганка.

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Многие привыкли к тому, что Кейт хорошая девочка, почти отличница. При дворе бунтаркой была Меган. На самом деле Кейт тоже хулиганит, но только по-тихому. И ей все сходит с рук. Наверное, потому что скандалы не устраивает. Вот важные королевские бьюти-правила, которые нарушила супруга принца Уильяма.

Прическа в день свадьбы

Пожалуй, это одно из самых важных правил, которое позволила себе нарушить Кейт. В день свадьбы в кресле у стилиста Миддлтон, нет, не устроила истерику, а мягко настояла на своем. Она наотрез отказалась собирать волосы в трационный для королевских свадеб пучок. Кейт обожает локоны и попросила парикмахера накрутить ей нежные волны. Королева, видимо, была очень заинтересована в том, чтобы брак Уиьяма и Кейт состояся, поэтому простила будущей невестке каприз.

Неуместный маникюр

Шалунишка Кейт не переделала маникюр к воскресной пасхальной службе. По корлевскому канону нейл-дизайн может быть только в нюдовых тонах, самый ярких из которых бледно-розовый. Но Миддлтон пришла с ярким красным лаком, который любит обычно.

Яркая помада

В 2022 на скачках Royal Ascot Кейт предстала фактически в образе фэм фаталь с яркой помадой. Модный персиковый тон ей очень польстил, правда, по правилам положено наносить помаду под цвет губ. Но почему? Это же скачки, к тому же к фантазийной шляпке так и просится яркая помада.

Яркий педикюр

На одном из корлевских приемов Кейт появилась, страшно сказать, с красным лаком на ногах, хотя по канону предполагалось, что лак должен быть пастельный.

Это же финт герцогиня повторила, когда они с Уильямом отправились в тур по Пакистану.