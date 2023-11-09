Как носить рваные джинсы с колготками зимой: интересные сочетания

Новый небанальный образ обеспечен.

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Рваные джинсы в этом сезоне все еще в моде, и многие носят их даже зимой. Проблема в том, что в это время года точно нужны колготки, если вы не хотите не только заболеть, но и что-нибудь застудить.

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Многие скажут, что колготки видно через перфорацию. На самом деле наличие рваного эффекта и дырочек — это даже хорошо в случае с колготками. Потому что при определенном сочетании вы получите не только новые джинсы, но и создадите интересный образ.

Колготки с рисунком

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Возвращаемся к моде нулевых — колготки с рисунком, плюс джинсы и жакет оверсайз. Джинсы можно выбирать любого фасона, под жакет наденьте майку или блузку. Непринужденный вариант для прогулок готов.

Колготки ярких цветов

Надеть яркие колготки под джинсы с перфорацией может разве что хиппи или очень творческая личность. Не смотрите в сторону этих стереотипов. Яркие колготки задают новый тон, в прямом смысле, в вашем образе. Выберите цвет, который вам наравится, подберите в тон свитер или аксессуары. И готовый модный образ для стрит-стайла.

Плотные черные колготки

Они есть у каждой в гардеробе. Такая модель подойдет под джинсы бойфренды с перфорацией. Главное, чтобы колготки были именно плотные, под них подберите водолазку или жакет светлого оттенка, и можете отправляться в офис, если у вас нестрогий дресс-код.

Колготки с кружевом

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С ними можно создать, как бунтарский, так и романтичный образ. Для девушки в стиле рок-н-ролл выбирайте джинсы мамс плюс колготки, кожаный жакет, толстовку или свитер с рваным эффектом. Добавьте к образу грубые ботинки. Романтику подчернут скинни-джинс в сочетнии с черной кофтой с v-образным вырезом и жемчужное ожерелье. Добавьте ботильоны на каблуках.

Колготки с принтом

Причем любым — от тигрового до зебры. Такой вариант превращает джинсы в цельнокройные. Выглядит так, будто это не колготки, а под перфорацией нашивка. Подберите в тон принта колготок верх и добавьте аксессуары.

Колготки в сеточку

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Помните в моде были модели джинсов из-под которых торчали колготки в сеточку. Кажется будто они созданы друг для друга. С рваными джинсами сеточка выглядят словно вставки в перфорации.