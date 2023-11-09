Раскрыты выдающие плохой вкус детали во внешнем виде

Блогерша Амира (фамилия неизвестна) раскрыла детали во внешнем виде женщины, которые выдают ее плохой вкус. Соответствующий ролик появился в ее TikTok, который насчитывает 564,6 тысячи подписчиков.

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По словам инфлюэнсерши с никнеймом amira.bessette, брюки карго свободного кроя, особенно в сочетании с короткими топами и корсетами, утратили свою актуальность. Помимо этого, юзерша призвала отказаться от образов, состоящих из синих джинсов и коричневых сапог. Кроме того, она отметила вышедшие из моды откровенные платья с вырезами.

Среди прочего Амира заявила, что короткий нос со вздернутым кончиком и вогнутой спинкой смотрится неактуально, и внесла в список чересчур яркий макияж с акцентом на губах.

Поклонники неоднозначно оценили видео блогерши в комментариях под постом.