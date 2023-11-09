Йод против прыщей: что об этом думают косметологи

Может ли средство от порезов и ран победить воспаления на коже.

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Йод у нас в стране предлагают использовать практически от всех проблем — начиная с порезов, заканчивая растяжениями связок. Разве что от головной боли его не советуют.

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Блогеры рекомендуют использовать йод даже против акне, предлагают целые схемы применения препарата. Говорят, что воспаления проходят на раз. Но, что о йоде, как о средстве борьбы с прыщами, думают косметологи?

Как йод работает против прыщей

Йод в профессиональной среде называют повидон йод. В его составе дезинфецирующие компоненты, которые, после нанесения и по мере высыхания препарата проникают к очагу воспаления и расправляются с бактериями.

«Они окисляют ключевые белки вредных микроорганизмов, вызывая их гибель», — говорит Джейсон Шуак, доктор медицинских наук, терапевт.

Что касается прыщей, на тему йода и воспалительных элементов проводили исследования в Национальном институте дерматологии Сингапура.

Ученые выяснили, что раствор помогает подсушивать прыщи, устраняет воспалния и ускоряет процессы заживления после того, как вскрылась гнойная головка. Единственный минус, по мнению исследователей, йод после себя оставляет желтоватое пятно. Но его можно быстро убрать с помощью медицинского спирта.

Правда далеко не все прыщи поддаются йоду. Он не берет воспаления, которые сидят губоко в коже, то есть белые угри, черные точки (они же закупоренные поры с пробками из кожного сала внутри). Он может излечить то, что находится на поверхности, а это воспаления, которые уже вышли наружу. То есть прыщи с гнойной головкой.

Минусы использования йода против прыщей

Несмотря на расписанные выше волшебные свойства, йод не так прост и безопасен, как, например, салициловый крем против прыщей.

«Раствор может вызывать очень сильное раздражение и сухость кожи. Его можно использовать исключительно, как SOS-средство 1—2 раза в месяц», — говорит Джайшри Шарад, доктор медицинских наук, косметолог-дерматолог.

Еще один минус: в отличие от специальных средств против воспалений, йод нельзя оставлять на коже надолго. Он может вызвать гиперпигментацию.

«Йод необходимо смывать через какое-то время после нанесения. Тем у кого чувствительная кожа, раствор вообще противопоказан. В исследовании, которое было опубликовано в индийском журнале „Фармакология“, отмечают, что у людей с очень чувствительной кожей йод может вызвать подобие химического ожога. Поэтому, при лечении воспалений лучше отдавать предпочтение специально разработанным средствам», — предупреждает Джейсон Шуак.