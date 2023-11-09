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Дерматолог Батаговская объяснила, почему уголки губ опускаются вниз

С возрастом уголки губ имеют свойство опускаться, уверяет дерматолог Кристина Батаговская.

Дерматолог объяснила, почему уголки губ опускаются вниз
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В беседе с “Вечерней Москвой” она рассказала, что зачастую это происходит из-за напряжения и спазма круговой мышцы рта и шеи, а также из-за нарушения осанки.

Однако дерматолог отметила, что возрастные изменения тоже сказываются на положении уголков губ. Коже недостает эластиновых и коллагеновых волокон, из-за чего и происходит изменение в форме губ.

Как справиться с обветренными губами

Батаговская упомянула, что стоматологические проблемы также вызывают опущение уголков губ. Дело в том, что каркас кожи сильно меняется, из-за чего больше не может удерживать ткань от провисания и образования морщин.

Ранее мы рассказывали, как «простуда» на губах становится смертельной опасностью.

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