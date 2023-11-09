Какие ошибки в макияже нельзя допускать

Современные приемы макияжа позволяют буквально перерисовать лицо заново. Однако такие уловки больше подходят моделям, которые зарабатывают за счет внешнего вида. Представительницам прекрасного пола нужно использовать косметику для того, чтобы подчеркнуть свою естественную красоту и скрыть некоторые несовершенства. Если грамотно использовать макияж, он практически не будет виден на лице, но поможет придать образу свежесть и утонченность. Напротив, безграмотное использование косметики приведет к фиаско. Женский журнал kleo.ru рассказывает, какие ошибки в макияже делают весь образ дешевым и безвкусным.

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Тональный крем вместо загара

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Запомните, задача тонального крема – подчеркнуть естественный цвет лица, замаскировать небольшие несовершенства в виде покраснений и акне и в целом выровнять оттенок кожи. Грандиозной ошибкой является попытка за счет тонального крема изменить цвет лица. Например, девушки часто грешат этим, пытаясь придать себе вид знойной загорелой красотки. Коричневое лицо на белом теле выглядит несуразно и вызовет только ироничную улыбку у окружающих. Тональник нужно подбирать в тон кожи шеи и запястья. При этом важно не забывать о том, что подкрасить следует не только лицо, но и шею, а также зону декольте.

Брови с четкими углами

Мода на форму бровей меняется, как и мода на наряды. Когда-то красивыми казались максимально выщипанные ниточки, сейчас такое «украшение»выглядит на лице неуместно. Сегодня в моде натуральность, так что при макияже бровей нужно делать упор на естественность. Так, следует избегать четких углов, которые на теле человека в принципе практически не встречаются. Брови лучше немного подрисовать в соответствии с линией роста самих волосков. Также не стоит отдавать предпочтение слишком ярким, глубоким оттенкам черного или коричневого. Брови должны быть чуть темнее цвета шевелюры на голове.

Агрессивная подводка для губ

С возрастом линия губ может немного поплыть. Рука так и тянется за подводкой для того, чтобы сделать губки более четкими и яркими. Однако отчетливо прочерченные карандашом линии губ делают образ дешевым и безвкусным. Главное правило макияжа – все цвета должны быть растушеваны, четких линий нужно избегать. Карандаш для губ следует подбирать в тон помаде. Он должен аккуратно подчеркнуть естественную форму и плавно, гармонично смешиваться с зоной, окрашенной помадой. Что касается оттенка, здесь также лучше делать ставку на естественный цвет губ. Слишком темные помады подходят только для тематических фотосессий. Они старят и делают образ слишком вычурным. Телесного цвета помады также обычно упрощают внешний вид, лицо теряет изюминку. Лучше выбирать оттенки, близкие к натуральному цвету губ, а сверху наносить немного блеска, который предаст особый шарм макияжу.

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