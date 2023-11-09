Дерматолог пояснил, почему не нужно мыться чаще трех раз в неделю

Ежедневные гигиенические процедуры стали рутиной.

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Проснувшись, мы принимаем душ, перед сном — тоже, а кто-то повторяет этот ритуал, придя с работы. В жаркие дни количество визитов в ванную также увеличивается. Но насколько необходимо коже столь частое взаимодействие с водой и мылом?

Дерматолог, терапевт, дерматопатолог Мамина Турегано отмечает, что частый душ провоцирует появление раздражения на коже. Воздействуя на тело мочалкой и моющими средствами, мы смываем с кожи природный защитный слой. При этом, конечно же, не стоит отрицать и положительный эффект душа: стоя под струями воды, мы расслабляемся, избавляемся от загрязнений и отмершиъ клеток кожи.