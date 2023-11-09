Как освежить образ стрижкой для длинных волос

Длинные волосы, как известно, требуют особого внимания и бережного ухода. Казалось бы, заниматься ими больше нет ни сил, ни желания, но и расстаться с любимой длиной — невозможно. Как раз для таких случаев подходит стрижка на длинные волосы, которая будет проста в укладке. Мы подготовили пять трендовых вариантов, чтобы помочь вам обновить образ.

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Каскад

Секрет каскадной стрижки — легкость объема, легкость укладки и, конечно, некоторая небрежность, а значит — естественность общего образа, что сегодня модно. Каскад отрицает геометрию — да здравствует свобода и креативность! К тому же эта стрижка практически универсальна.

Каскад подходит для любой длины, структуры и типа волос, визуально улучшает контуры лица и облегчает укладку и уход за волосами. Кроме того, каскад придает объем и легкость волосам, создавая при этом эффект густой гривы.

Словом, у каскада множество достоинств, ведь не зря же он вошел в моду. Эта стрижка преображает женскую красоту, делая ее более изящной, совершенной и утонченной. К тому же вам не придется прощаться с длиной.

Длинный шэг

Про стрижку шэг слышала каждая уважающая себя модница. Но если раньше ассоциация с этой стрижкой была исключительно одна — короткие волосы, то теперь многие активно делают ставку на длинный шэг, напоминающий о хипповых 70-х годах.

Хиппи, богема и целое десятилетие во власти ярких цветов и длинных грив, которые развевались под дуновением ветра свободы. Немного повседневная и немного бунтарская — эта стрижка уже адаптирована самыми модными девушками планеты, щеголяющими по красным ковровым дорожкам с длинным шэгом.

Шэг играет на контрастах, сужаясь по длине для создания нескольких уровней. Короткие на макушке и по бокам волосы, как гибридный крой, пряди разной длины которого обрамляют лицо и создают андрогинный эффект .

Мятый и нечеткий образ трендовой стрижки, которую можно носить с пробором посередине или сбоку, будет незабываемым для окружающих и комфортным для вас. Чтобы сыграть на объеме и структуре, он поддерживается волнами. Отлично подойдет обладательницам вьющихся волос.

Лесенка

Мечта большинства современных женщин — удобная и стильная прическа, которую не нужно долго укладывать. Лесенка — лучшая стрижка для этого. Она имеет простую и лаконичную форму, всегда выглядит элегантно и гармонирует со всеми стилями одежды и макияжа.

Лесенка рекомендуется женщинам с прямыми волосами. Четкая градуировка, структура и форма стрижки видны только на прямых прядях. Иногда лесенку выбирают обладательницы волнистых локонов, но в этом случае необходимо постоянно укладывать волосы с помощью утяжка.

Однако при этом стрижка относится к универсальным прическам, подходящим обладательницам разных типов лица. Линии срезов расположены так, чтобы спереди образовался овал. В зависимости от выбранной длины и наличия челки прическа скрывает как круглые щеки, так и угловатые скулы, смягчает линию подбородка или массивную нижнюю челюсть, визуально делает шею более тонкой.

Если вы не хотите расставаться с роскошной косой, но мечтаете о переменах, то лесенка станет отличным решением. Стрижка не предполагает изменения основной длины прядей. Достаточно лишь придать форму прическе.

Удлиненный боб

Вы знаете боб давно, но в новом году вас ждет совершенно новый и непривычный удлиненный боб. Эта стрижка здорово подойдет женщинам, которые все никак не могут решиться расстаться с длиной, но очень хотят перемен. Удлиненный боб нельзя назвать полноценно длинной стрижкой, он, скорее, где-то посередине — длиннее обычного боба, но волосы не опускаются ниже лопаток.

Это идеальная длина и неподвластный времени стиль, на который вы обязательно должны обратить внимание.

Удлиненный боб в этом сезоне гораздо более модный, чем короткий, но самое замечательное в этой стрижке то, что она подходит под все типы волос: от вьющихся, которые образуют мечтательные кудри, до тонких волос, которым необходимо немного дополнительного объема.

В отличие от короткого боба, не доходящего и до шеи, удлиненный боб доходит до плеч, что позволяет завязать волосы, если вы хотите сменить прическу. Тренд на длинные волосы снова возвращается, и его уже подхватили сотни звезд шоу-бизнеса. Так почему бы не попробовать и вам?

Стилисты рекомендуют удлиненный боб всем женщинам, которые хотят придать волосам густоту и легкость. Независимо от того, есть ли у вас челка или нет, вы легко сможете адаптировать эту вневременную стрижку под собственный стиль.

Лисий хвост

Стрижка лисий хвост носится исключительно на длинных волосах или волосах средней длины. Названием эта стрижка обязана заднему срезу, выполненному в форме буквы V, делающая волосы похожими на лисий хвост.

Благодаря своей простоте и оригинальности лисий хвост быстро стал популярным среди современных модниц. В 21 веке лисий хвост не претерпел особых изменений, хотя приобрел несколько разновидностей.

Эта стрижка отлично подойдет обладательницам густых волос и любителям экспериментировать с омбре. Также лисий хвост здорово подчеркнет достоинства внешности девушек с круглыми и треугольными лицами. Не испортит образ и наличие челки, которая прекрасно гармонирует с лисьим хвостом.