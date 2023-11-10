Трихолог назвала причины замедления роста волос

Рост волос может замедляться из-за генетической предрасположенности, объяснила трихолог косметолог Анастасия Курская. В беседе с aif.ru специалист подчеркнула, что, если у родственников длинные и красивые локоны, то проблем с волосами с большой вероятностью не возникнет.

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Она уточнила, что рост волос также зависит от принадлежности к определенной расе. У некоторых народов волосы растут быстрее, чем у других. Это также связано с генами и наследственностью. Курская уточнила, что у мужчин волосы отрастают на 2 см в месяц, в то время как у женщин всего на 1,5.

Трихолог предупредила, что из-за дефицита витаминов и расхода ресурсов организмом на жизнеобеспечение органов зимой рост волос замедляется. Не стоит забывать и о таких факторах, как стрессы, прием лекарственных препаратов, возраст и гормональный статус организма. Курская заключила, что лучше обратиться к специалисту, если не получается самостоятельно определить причины возникновения проблемы.