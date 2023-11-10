Трихолог назвала причины замедления роста волос

Рост волос может замедляться из-за генетической предрасположенности, объяснила трихолог косметолог Анастасия Курская. В беседе с aif.ru специалист подчеркнула, что, если у родственников длинные и красивые локоны, то проблем с волосами с большой вероятностью не возникнет.
Она уточнила, что рост волос также зависит от принадлежности к определенной расе. У некоторых народов волосы растут быстрее, чем у других. Это также связано с генами и наследственностью. Курская уточнила, что у мужчин волосы отрастают на 2 см в месяц, в то время как у женщин всего на 1,5.
Трихолог предупредила, что из-за дефицита витаминов и расхода ресурсов организмом на жизнеобеспечение органов зимой рост волос замедляется. Не стоит забывать и о таких факторах, как стрессы, прием лекарственных препаратов, возраст и гормональный статус организма. Курская заключила, что лучше обратиться к специалисту, если не получается самостоятельно определить причины возникновения проблемы.
Трихолог Юлия Нагайцева ранее посоветовала чаще стирать шапки зимой, чтобы волосы дополнительно не пачкались. По ее словам, на коже головы активно работают сальные и потовые железы, а избыточный себум впитывают как волосы, так и волокна головного убора.