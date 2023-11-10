Щепки летят: как решить проблему секущихся волос

Не спешите делать стрижку.

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Очевидный факт: чем длиннее отрастают волосы, тем больше они бывают повреждены — просто от мытья, сушки феном, укладок, тугих хвостов и пучков, воздействия солнца и так далее. Но кроме внешнего воздействия локоны могут страдать из-за недостатка белка (главного строительного материала волос) в рационе. Также на их качестве может отразиться недостаток полиненасыщенных жирных кислот Омега 3,6 и 9, нехватка витаминов А, Е и группы В, биотина, цинка и железа в организме. Результат — «уставшие» локоны с «убитыми» кончиками.

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Как понять, что волосы начали сечься?

Все просто — они становятся тонкими, сухими, ломкими и шершавыми на ощупь. На концах, а иногда и по длине появляются многочисленные расщепления, которые делают пряди похожими на сломанные ветки, из которых во все стороны торчат щепки. По-научному сечение волос — это результат их расслоения из-за микротрещин в кератиновом слое. Дело в том, что видимая часть волоса (обычно ее называют стержнем) состоит из нескольких слоев. Внешний — кутикула — выполняет защитные функции: его образуют клетки-чешуйки и липидная прослойка, которая как бы склеивает их вместе.

Когда эта прослойка истончается, чешуйки перестают плотно прилегать друг к другу и начинают топорщиться. Оказавшись без защиты, волокна волоса распадаются на две-три части — так и образуются секущиеся кончики. Кстати, пряди не случайно начинают сечься именно на концах: здесь клетки кутикулы расположены всего в два-три слоя, тогда как у корней — в шесть-девять.

Можно ли восстановить локоны

Волос примерно на 80% состоит из белка кератина (аминокислот), на 15% — из влаги и на 5% — из липидов. Если волос поврежден (от долгой жизни или в результате окрашивания), он частично теряет каждый из элементов своего состава. Сначала естественным путем уходят влага и липиды. Затем от волоса начинают отщепляться кератинизированные протеины, которые раньше скреплялись влагой и липидами, как клеем.

Плохая новость: восстановить до первозданного состояния поврежденный волос невозможно. Хорошая же заключается в том, что мы можем привнести то, чего ему не хватает для здорового самочувствия, извне. Правда, это состояние надо будет все время поддерживать.

Растительный кератин и гидролизованные протеины в составе средств для поврежденных волос — это те белковые ингредиенты, которые компенсируют недостачу естественных аминокислот в структуре волос. Оба компонента заполняют бреши и пустоты в кутикуле волос, повышая тем самым их эластичность. В то же время увлажняющий уход на основе, например, гиалуроновой кислоты, лецитина, масел и экстрактов масличных растений призван удержать влагу внутри волоса и подкормить его липидами. В адекватном уходе за поврежденными или длинными волосами должны присутствовать оба типа средств — и с увлажняющими компонентами, и с белковыми. Кстати, эти ингредиенты могут присутствовать в составе одного продукта — маски, бальзама, несмываемого крема.

Лайфхак: протеинсодержащие продукты любят тепло, которое улучшает проникновение ингредиентов в волос. Для усиления эффекта можно сначала укутать волосы в шапочку для душа, затем в полотенце и подуть горячим феном. При этом лучше не наносить бальзамы и маски с протеинами на кожу головы — они могут забивать поры.

Чем еще можно помочь

Купите правильное полотенце. Мокрые волосы очень уязвимы. Вода разрушает водородные связи — в этот момент локонам можно придать любую форму, но и повреждения нанести легче всего. Для поврежденных волос лучше выбирать полотенце из гладкой ткани типа микрофибры, не махровое. Альтернативный вариант — специальные шелковые полотенца или тюрбаны: они мгновенно впитывают излишки воды и, поскольку имеют гладкую поверхность, не травмируют волосы. Важный момент: никогда не трите волосы даже шелковым полотенцем, только осторожно промакивайте.

Всегда используйте термозащиту. В идеале, конечно, отказаться от укладки горячими инструментами — от выпрямителей, щипцов и плоек, то есть приборов, которые непосредственно касаются волос. Это поможет уменьшить и сухость, и количество посеченных кончиков. Если без сушки феном не обойтись, нанесите перед этим несмываемое средство с пленкообразующими ингредиентами (силиконами, маслами и жирными спиртами), которое уменьшит вредное воздействие горячего воздуха на кутикулу. Если высушить локоны без помощи фена не представляется возможным, используйте его на минимальных температурах и просушивайте волосы в основном у корней.

Также не забывайте о несмываемом средстве с липидами. Это может быть крем или масло — в зависимости от того, какая текстура лучше подходит вашим волосам. Задача такого средства — защитить волос, создать вокруг него гладкую пленку, которая придаст прочности, блеска и мягкости. Такой продукт можно наносить на влажные, отжатые полотенцем волосы перед укладкой. А можно добавлять уже в процессе на особенно поврежденные пряди, чтобы их дополнительно сгладить, или уделить особое внимание кончикам.