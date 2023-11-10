Что стрижка может рассказать о вашем характере

Скромница или авантюристка: что стрижка расскажет о вашем характере
Какой бы скрытной персоной вы ни были, о вашем настрое в текущий период жизни окружающим расскажет стрижка. Впрочем, кто сказал, что стереотипы нельзя использовать себе во благо?
Длинные и распущенные
Длинные распущенные волосы часто ассоциируются с женственностью и свободой. Считается, что волосы ниже талии могут говорить о консервативном воспитании и взглядах. Ухоженные длинные волосы намекнут, что вам небезразлична ваша внешность, а растрепанные в небрежной укладке выдают окружающим творческую беззаботную натуру.
Яркие и эффектные
Смелые и броские прически, которые включают нестандартный дизайн и кричащие цвета, чаще всего указывают на предприимчивую и артистичную личность. В компании с такой не заскучаешь! Она знает, чего хочет, и получит свое любой ценой.
Сдержанные классические
Классические стрижки, такие как аккуратный боб или каре, укажут на последовательную даму, которая знает себе цену и с опаской принимает перемены. Девушки с волосами чуть выше плеч, как правило, добродушны и гармоничны, но при необходимости без труда обнаружат свой внутренний стержень.
Наголо или с «ежиком»
Бритая голова, ровно как и ультракороткая стрижка, демонстрирует общественности невероятную уверенность девушки в себе и внутреннюю силу. Нередко «ежик» становится способом протеста и выдает бунтарку. Девушка с гладко выбритой головой точно не боится привлечь к себе внимание и всегда отвечает за свои слова и поступки.
Собранные в конский хвост или пучок
Собранные в аккуратный пучок или конский хвост волосы расскажут о прямолинейном настрое обладательницы. Дама, вероятно, честолюбива и потому амбициозна — у таких лучше не стоять на пути!
Косы и замысловатые прически
Сложносочиненные прически считаются признаком девушек, которые всегда собранны и несколько консервативны. Им редко бывает скучно даже в одиночестве, увлечения играют важную роль в их жизни.
Аккуратные и уложенные
Всегда свежая стрижка и безупречная укладка расскажут окружающим о вашем перфекционизме как минимум. Такой подход к прическе свойственен деловым и целеустремленным девушкам, для которых польза и практичность всегда выходят на первый план. В то же время деловую хватку им удается совмещать со скромностью, снисходительно принимая комплименты.