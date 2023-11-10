Что стрижка может рассказать о вашем характере

Какой бы скрытной персоной вы ни были, о вашем настрое в текущий период жизни окружающим расскажет стрижка. Впрочем, кто сказал, что стереотипы нельзя использовать себе во благо?

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Длинные и распущенные

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Длинные распущенные волосы часто ассоциируются с женственностью и свободой. Считается, что волосы ниже талии могут говорить о консервативном воспитании и взглядах. Ухоженные длинные волосы намекнут, что вам небезразлична ваша внешность, а растрепанные в небрежной укладке выдают окружающим творческую беззаботную натуру.

Яркие и эффектные

Смелые и броские прически, которые включают нестандартный дизайн и кричащие цвета, чаще всего указывают на предприимчивую и артистичную личность. В компании с такой не заскучаешь! Она знает, чего хочет, и получит свое любой ценой.

Сдержанные классические

Классические стрижки, такие как аккуратный боб или каре, укажут на последовательную даму, которая знает себе цену и с опаской принимает перемены. Девушки с волосами чуть выше плеч, как правило, добродушны и гармоничны, но при необходимости без труда обнаружат свой внутренний стержень.

Наголо или с «ежиком»

Бритая голова, ровно как и ультракороткая стрижка, демонстрирует общественности невероятную уверенность девушки в себе и внутреннюю силу. Нередко «ежик» становится способом протеста и выдает бунтарку. Девушка с гладко выбритой головой точно не боится привлечь к себе внимание и всегда отвечает за свои слова и поступки.

Собранные в конский хвост или пучок

Собранные в аккуратный пучок или конский хвост волосы расскажут о прямолинейном настрое обладательницы. Дама, вероятно, честолюбива и потому амбициозна — у таких лучше не стоять на пути!

Косы и замысловатые прически

Сложносочиненные прически считаются признаком девушек, которые всегда собранны и несколько консервативны. Им редко бывает скучно даже в одиночестве, увлечения играют важную роль в их жизни.

Аккуратные и уложенные