Дизайнер раскрыл самые удачные сочетания цветов в одежде

Существует несколько основных стратегий, следование которым приведет вас к подбору самых удачных сочентаний

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Цветовой круг — это база для всех, кто так или иначе связан с дизайном. Основные цвета этого круга — красный, желтый и синий — при смешивании создают все остальные оттенки. Как пользоваться этой схемой и не ошибаться при подборе своего образа рассказал порталу «Страсти» дизайнер Наз Маер.

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Существует несколько основных стратегий, следование которым приведет вас к подбору самых удачных сочентаний.

Аналоговые цвета

Это те оттенки, которые находятся рядом друг с другом на круге. Они если и похожи, но находятся на разных длинах волн.

«Сочетание цветов в аналоговой палитре — беспроигрышный способ ввести новые цвета в свой гардероб, сохранив при этом изысканный вид. К примеру, желтый и оранжевый или красный и розовый будут очень яркими, но вполне гармоничными сочетаниями», — объяснил Маер.

Контрастные цвета — прямо противоположные на цветовом круге

Например, желтый и фиолетовый, синий и оранжевый, красный и зеленый. Эти соченания достаточно смелые, но при этом отлично сочетаются друг с другом. Если идти от обратного, то неконтрастные и не находящиеся радом цвета будут смотреться вместе куда менее выгодно.

Триадические цвета — это три оттенка на равном количестве шагов друг от друга на цветовом круге

Эта схема тоже является контрастной, ее особенность в том, что если выбрать лишь два из трех этих оттенков при создании образа, то эффект будет менее ярким.

Яркие цвета

Яркий акцент пригодится вам в том случае, если вы уже освоили базу подбора цветов. Так, в наряд можно добавить один яркий акцент.

«Если вам хочется надеть неоновый пиджак или ярко-оранжевую рубашку, весь остальной наряд должен быть нейтрального оттенка. Помните, что не стоит перебарщивать с добавлением ярких цветов. Всего понемногу», — заметил дизайнер.

Яркое с белым

Это отличный вариант разнообразить палитру своего лука. Красный, розовый, желтый, оранжевый прекрасно разбавляются белым. Последний же приглушает теплоту этих цветов, создавая гармоничный образ.

Монохром

Казалось бы, чего тут сложного. Однако, если вы выбираете яркие оттенки, то и тут следует потрудиться, чтобы создать некую гармонию.