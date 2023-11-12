Основные техники окрашивания волос: что необходимо знать каждой

С каждым годом в науке о колористике появляются все новые техники и тренды окрашивания волос. В последнее время их стало настолько много, что непрофессионалу легко запутаться, тем более что некоторые из видов и подвидов могут показаться совершенно идентичными.

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Но разница, безусловно, есть, и каждая женщина, решившаяся на те или иные изменения цвета волос, должна быть в курсе основных техник колорирования. Это облегчит коммуникацию с мастером и предостережет от некоторых ошибок.

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Итак, самым простым методом окрашивания является однотонное окрашивание, или одноэтапное. Его, однако, можно спать с тонированием. Но при тонировании изменение цвета незначительное, в то время как при полноценном окрашивании можно кардинально сменить имидж: перекраситься в брюнетку или платиновую блондинку.

Двухэтапное окрашивание – это по сути основа всех остальных сложных методик. Сначала волосы обесцвечиваются, а затем окрашиваются в выбранный оттенок.

Далее уже речь пойдет о тех сложных техниках, которых с каждым годом становится все больше и больше.

Мелирование, пожалуй, самая известная и проверенная временем методика. Она подразумевает осветление отдельных прядей волос по всей длине.

Балаяж – новая методика, более сложная, чем мелирование. Зато результат получается максимально естественным. Так, балаяжная техника предполагает осветление части прядей на разных уровнях и участках с использованием двух видов обесцвечивания, после чего волосы тонируются, чаще в родственные тона. Так цвет становится более богатым и глубоким, а волосы – визуально более объемными.

Шатуш – другой вариант окрашивания с растяжкой цвета. Однако в этой методике прикорневая зона волос не задействуются, и осветлению подвергаются волосы только примерно с середины длины. Эта техника более щадящая и позволяет посещать салон не так часто.

Омбре – более простая техника, которую можно использовать даже дома. Также, применяя технику омбре, можно обойтись без предварительного обесцвечивания, ведь в основном окрашиванию подвергается нижняя часть волос с середины до кончиков, причем обычно используется только один оттенок, контрастный натуральному цвету волос.

Бэйбилайтс – самая щадящая техника, разновидность балаяжа, при которой окрашивается только треть полотна волос, в основном возле лица. Это, так называемый, контуринг.