Стилисты назвали сочетания в одежде, которые портят образ
В погоне за последними тенденциями легко совершить ошибки, которые разрушат весь образ. О том, какие вещи не стоит комбинировать и как всегда выглядеть стильно, читайте в материале MIR24.TV.
«Хорошо, когда в образе есть яркие акценты, но их не должно быть слишком много. В этом сезоне стоит обратить внимание на монохром – он десятилетиями не теряет актуальности. Часто к визуальному дисбалансу приводит обилие принтов – их сложно миксовать между собой. Остановитесь на базовых сочетаниях. В этом сезоне на пике популярности анималистичные принты, которые можно уравновесить спокойными элементами гардероба. При правильной комплектации леопардовая юбка, например, будет уместна даже в офисе», – говорит дизайнер бренда женской одежды Мария Уколова.
При создании многослойных образов можно столкнуться с ошибкой в сочетании фактур. Наличие в аутфите различных материалов делает его интереснее, но важно не переусердствовать. Используйте не более трех фактур в образе и учитывайте особенности фигуры, избегая излишнего объема в проблемных зонах, советует дизайнер.
«Испортить даже самый стильный образ может неправильная обувь. В осенне-зимний период наиболее актуальны расклешенные удлиненные брюки, которым противопоказаны сапоги с высоким голенищем. Лучше присмотреться к грубым полуботинками или уггам. Последние снова в моде, особенно укороченные модели на высокой подошве», – отмечает Уколова.
Самая распространенная ошибка – это сочетание вещей совершенно разных стилей или эпох. К примеру, не стоит надевать ковбойские сапоги со скошенным каблуком и классическое пальто. К ковбойским сапогам нужна кожаная куртка с бахромой, наряды в бохо-стиле, объясняет стилист и основатель бренда аксессуаров Юлия Логвинова.
«Если вы хотите надеть винтажную вещь, нужно знать, из какой она эпохи, подобрать к ней аксессуары того же времени. Но если вы надели платье из 50-х с ультрамодными современными туфлями, то миссия провалена. Создавая образ, нужно помнить, куда вы идете и что намерены транслировать. Стильный наряд, в котором вы отправитесь на вечеринку, будет смотреться неуместно на деловой встрече», – говорит эксперт.
Еще одна распространенная ошибка в стиле – неправильное сочетание цветов. К примеру, цвета одной тональности и насыщенности достаточно хорошо сочетаются между собой. С ними можно создавать бесконечные комбинации. Но сочетать насыщенный голубой с хаки нельзя ни в коем случае, отмечает стилист.
«Правило простое: чистые цвета с чистыми, пастельные – с пастельными, припыленные – с припыленными. Но помните, что «грязные» цвета всегда добавляют возраст. Украшения советских времен также дешевят образ. С современными вещами лучше носить хорошую бижутерию, чем старое золото. И самое главное – это опрятность. Даже если на вас костюм от Шанель, но он не отглажен или с пятном, вы будете выглядеть очень плохо», – заключила Логвинова.