Стилисты назвали сочетания в одежде, которые портят образ

«Хорошо, когда в образе есть яркие акценты, но их не должно быть слишком много. В этом сезоне стоит обратить внимание на монохром – он десятилетиями не теряет актуальности. Часто к визуальному дисбалансу приводит обилие принтов – их сложно миксовать между собой. Остановитесь на базовых сочетаниях. В этом сезоне на пике популярности анималистичные принты, которые можно уравновесить спокойными элементами гардероба. При правильной комплектации леопардовая юбка, например, будет уместна даже в офисе», – говорит дизайнер бренда женской одежды Мария Уколова.