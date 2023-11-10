Стилист Александр Рогов посоветовал покупать одежду с розами, которая станет трендом грядущего сезона SS24. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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"Делюсь с вами трендом следующего сезона SS24 — розы. Громко розы прозвучали в показах Alexander McQueen, Undercover, Vaquera, Simone Rocha, Balmain, Christian Cowan, David Koma", — написал Рогов.

Он также привел фотографии со стилизацией образов, в том числе платья с пышной юбкой и их мини- и макси варианты. Александр Рогов регулярно делится с подписчиками своими советами по стилю.

Осенью он также посоветовал купить кожаные шлепанцы. Носить их стилист предложил с теплыми носками. Еще одним модным трендом осени 2023 года Александр Рогов считает серые кардиганы. Носить их стилист предложил с джинсами, юбками и короткими шерстяными шортами.