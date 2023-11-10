Косметолог рассказала, можно ли предотвратить птоз

Лицо неизбежно меняется с возрастом, и не всегда эти изменения радуют. Косметолог Дарья Фетисова рассказала "Рамблеру", что такое птоз и можно ли с ним справиться.

В целом есть общие причины: ухудшение эластичности и тонуса тканей, уменьшение количества эластиновых и коллагеновых волокон, поэтому все методики будут направлены на то, чтобы его остановить, увеличив количество коллагена, эластина, собственной гиалуроновой кислоты в тканях.

В этом случае остановить птоз будет сложнее, но можно заняться формированием костных структур. Это делает либо ортодонт, либо челюстно-лицевой или пластический хирурги с помощью изменения формы костной ткани и ее количества (например, заменяя собственный материал имплантами).

Непосредственно воздействуя на соединительную ткань, эти технологии приводят к ее разрастанию. Важно правильная последовательность использованных методов. При неправильной диагностике и этапах результат будет нестойкий.

Предотвратить птоз можно зная свои особенности, и особенности возраста в том числе, строения. Каждый пациент должен пройти хотя бы одну консультацию у грамотного специалиста, а дальше выбрать методы профилактики. К ним относятся: полинуклеотидная терапия, коллагенотерапия, биоревитализация, аппаратные методики, которые улучшают кровообращение. Массажи лица и правильное питание, здоровый образ жизни — они тоже будут влиять на сохранение собственного коллагена и эластина на долгое время.