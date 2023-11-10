Маникюр «тихая роскошь»: почему его так полюбили звезды

Маникюр в стиле «богатство шепчет, деньги кричат» стал очень популярен среди звезд на красных дорожках. Его делает Дженнифер Лопес, Хейли Бибер, Селена Гомес, Рита Ора.

«Тихая роскошь» в маникюре делает руки холеными и суперухоженными, омолаживает. В дизайне нет места блесткам, стразам, а из оттенков балом правит нейтральная палитра. На дорогой маникюр не нужно тратить большие деньги, его можно сделать бесплатно в домашних условиях.

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Сделалйте гигиенический маникюр

Придайте ногтям подходящую форму, которая вам нравиться. Сейчас в фаворитах миндаль и мягкий квадрат. Они идут всем. Затем обрежьте кутикулу с помощью щипчиков. Предварительно руки лучше распарить. Но именно перед тем, как убирать кутикулу, придавать форму пилкой нужно на нераспаренных ногтях. В противном случае пластину можно повредить.

Чтобы кутикула после щипчиков не махрилась, нанесите масло и обработайте ее с помощью мягкого бафика, слегка зашлифуйте. Не нажимайте слишком сильно на баф. Затем еще раз нанесите масло. После обезжирьте ногти с помощью спиртовой салфетки и нанесите базу. А дальше сделайте один из предлагаемых модных дизайнов в стиле «тихая роскошь».

Молочный маникюр

Фаворит Дженнифер Лопес. Оттенок молока, слоновой кости, кремовый или бледно-розовый подходит всем. Он делает руки элегатными. Смотрится как на коротких, так и на длинных ногтях.

Бейби френч

В таком варианте френча выделяют только краешек ногтя по линии улыбки. Прием позволяет заметно удлинить пальцы и ногти (если они у вас плохо растут). В качестве основы под френч выбирайте бежевые, классические розовые тона. И ничего кричащего, роскошь любит приглушенную палитру.

Металлик

Добавьте немного драгоценных ноток в маникюр, сам концепт этому благоволит. Например, можно выделить линию улыбки лаком металлик. Сочетайте его с нежно-розвым оттенком лака.

Нейтральный маникюр

Моно-маникюр в светло-коричневых, бежевых, нежно-коричневых и светло-серых оттенках сделает ногти ухоженными. А в концепте «тихой роскоши» это и надо.

Двойной френч

Выделите линию улыбки совсем у края ногтя, затем чуть ниже нарисуйте параллельную линию. Такой эффект сделает ногти в два раза длиннее. Нейтральная розовая основа подчеркивает, что это дорогой дизайн.

Румяна на ногтях

Вы наверное слышали про этот модный корейский дизайн. Он тоже делает маникюр дорогим. Создать дизайн очень просто. Для начала нанесите на ногти прозрачный или светло-розовый лак. Подождите, пока лак высохнет. Затем с помощью спонжа нанесите на середину ногтя ярко-розовый оттенок, поверх — глянцевый топ.

Ногти с блеском для губ