Блогерша раскрыла частоту стирки своего бюстгальтера и вызвала споры в сети

Блогерша, писательница и фитнес-тренер Лора Хеншоу из Австралии раскрыла частоту стирки своего бюстгальтера и вызвала споры в сети. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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30-летняя инфлюэнсерша в рамках подкаста рассказала, что удаляет загрязнения с данного предмета гардероба примерно раз в месяц. В свою очередь зрители разошлись во взглядах по данному вопросу.

Так, часть из них отметили, что очищать указанную личную вещь необходимо чаще.

«Я каждый день надеваю свежий бюстгальтер и затем кидаю его в корзину для белья», «Стираю раз в две недели, но я не ношу одно и то же бра ежедневно», «Как специалист, призываю стирать после двух-трех дней носки», «Спортивные бюстгальтеры и топы стираю сразу после тренировки», — заявили подписчики.

В то же время другие юзеры поддержали блогершу: «Если честно, в лучшем случае стираю раз в год», «Лора, я на твоей стороне», «Я тоже стираю раз в месяц».