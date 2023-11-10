Врач назвала ошибку при похудении, из-за которой обвисает кожа

Эксперты по питанию и здоровому образу жизни не устают говорить о важности достаточного количества белка в рационе. Худеющих это касается в первую очередь, поскольку некоторые в стремлении сбросить вес уповают на овощную диету, таким образом лишая себя белка. Так делать, разумеется, нельзя.

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«Сразу скажу: есть зеленый салат просто так (без белка или масла) неразумно. Голод он не утолит, поэтому достаточно скоро организм попросит что-то посущественнее», — предостерегает врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале.

По ее словам, белок нужно есть в каждый прием пищи, минимум три раза в день. Суточная норма — один грамм белка на килограмм веса. Западные специалисты рекомендуют соблюдать в рационе следующие пропорции: 30% белка, 30% жира, 40% углеводов.

Почему нам белок так необходим

«Он участвует во многих процессах: образование новых клеток и гормонов, поддержание иммунитета, борьба с признаками старения и отеками. Без белка кожа теряет эластичность, и, если вы активно худеете, кожа может обвиснуть», — объясняет Зухра Павлова.

Врач отметила, что особенность белка в том, что мы не можем получить его ниоткуда, кроме еды или собственных мышц. Лучший источник белка — красное мясо (говядина, баранина и свинина), но есть его трижды в день и даже каждый день не стоит. Трех приемов пищи в неделю достаточно. Белок можно получать не только из красного мяса, но и из творога, вареных яиц, рыбы, мяса птицы. Среди растительных белков лучший и максимально усвояемый — соя.